Family Circus a Badalucco: "Stasera lo show per tutti i bambini da 0 a 100 anni"

Stasera a Badalucco grande show dedicato ai bambini con Family Circus. Presso il campo sportivo comunale, dalle 21, prenderà il via una divertente serata insieme a Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla.



"Aspettiamo tutti i bambini da 0 a 100 anni per trascorrere una serata all'insegna del divertimento con spettacoli circensi, equilibrismi, gag comiche, giocoleria. Sarà una serata a ingresso libero, non mancate" - affermano gli organizzatori.