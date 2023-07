Dolcedo: domenica prossima alla chiesa parrocchiale il concerto Splendori musicali dal Barocco al Classicismo’

Domenica prossima alle 21, alla chiesa parrocchiale San Tommaso Apostolo in Dolcedo, si terrà il concerto ‘Splendori musicali dal Barocco al Classicismo’ per l'ottava edizione della ‘Settimana Nazionale Vivaldiana’, in collaborazione con la Parrocchia San Tommaso di Dolcedo ed il Festival Cameristico Nazionale ‘I Concerti della Montagna e del Mare’ giunto alla 20a edizione.

Il programma della serata prevede il Concerto di Antonio Vivaldi ‘La tempesta di mare’, i ‘Dodici Pezzi Brevi Zwolf Kleine Stucke’ di Carl P. E. Bach, figlio del celebre Johann Sebastian Bach, il ‘London Trio’ ed il ‘Divertimento n° 3’ di Friedrich Haydn, e dodici danze tedesche ‘Deutsche Tanze’ di Wolfgang A. Mozart. Eseguono i solisti del Vivaldi: Ludovico Allegro al flauto, Lucia Allegro al violino, Federico Allegro all'oboe, il maestro Roberto Allegro al cembalo e alla direzione.

L'Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’, fondata nell'anno 2010 dal Maestro Roberto Allegro, è formata da musicisti provenienti da varie e importanti esperienze artistiche in Italia e all'estero, con particolare riferimento al settore della musica barocca, anche con strumenti d'epoca. L'orchestra diretta dalla sua fondazione dal Maestro Roberto Allegro é balzata subito all'attenzione della critica musicale nazionale ed internazionale per le raffinate esecuzioni del repertorio barocco italiano, con particolare riferimento alla Scuola Barocca veneziana e napoletana.

Si è esibita in importanti sale da concerto e prestigiose istituzioni musicali sia in Italia che all'estero come La Scuola Grande di San Marco, il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, il Teatro di corte della Reggia di Caserta e dal 2018 é diventato orchestra stabile della ‘Settimana Vivaldiana Nazionale’.

L'orchestra ha collaborato con importanti solisti come il violinista Piero Toso, i pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista, l'oboista Carlo Romano e i flautisti Enzo Caroli e Filippo Staiano, ottenendo importanti consensi di critica e di pubblico. Ingresso ad offerta.