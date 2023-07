Diano Castello: domani al bowling le acrobazie di ‘Squilibrio’, venerdì musica dal vivo con i ‘Mercenari’

Il divertimento è il filo conduttore delle variegate serate estive sull’ampia terrazza del rinnovato bar del Bowling di Diano, aperto tutti i giorni dalle 20. Quella di ieri, lunedì, come tradizione da inizio mese, è stata dedicata al latino-americano e ai balli caraibici, con l’animazione di Veronica ed Arsenio e la musica del dj set Roby Gordo, in collaborazione con l’Academia de Baile.

Per domani alle 21, è in cartellone il terzo appuntamento stagionale per i bambini. Questa volta il protagonista è il clown Squilibrio con lo spettacolo Comedy Horror Show, in un’atmosfera goliardica e bizzarra nella quale si susseguono numeri circensi, di giocoleria ed equilibrismo. Il giovedì sera è dedicato, come ormai di consueto, alla festa della birra, con un’ampia varietà di birre e promozioni sul consumo alla spina, con un risparmio che aumenta in proporzione al consumo, il tutto in compagnia di ottima musica.

Venerdì 21 prende il via invece la rassegna di musica dal vivo. Il primo gruppo ad esibirsi, dalle 21.30, sul palco del Bowling, sarà quello dei Mercenari, una rock band che spazia tra il rock energico, il punk e un repertorio che ha lo scopo di muovere e far ballare il pubblico. Il repertorio, molto ricco, va dagli Incubus ai GreenDay, dai Motörhead ai System of a Down, dai Franz Ferdinand ai Royal Blood. I Mercenari intendono i loro concerti quali vere e proprie missioni in difesa della musica, concetto che viene ripreso durante gli spettacoli stessi. La musica dal vivo tornerà anche nei quattro successivi venerdì, sino al 18 agosto compreso. Sabato ancora la musica in primo piano, con uno dei vari dj set che si alternano nei due mesi estivi alla consolle del Bowling.

Minigolf. Alla sera è disponibile anche il minigolf, sito a fianco della terrazza, impianto - uno dei pochi in zona - dotato di dieci buchi, adatte sia per i principianti che giocatori “avanzati”. Mazze e palline sono a disposizione presso il bar. Bowling e giochi. Oltre agli eventi in terrazza, il Bowling di Diano propone molteplici attività nelle accoglienti sale interne, adeguatamente climatizzate: dal bowling al calcio balilla, dal biliardo al ping pong e numerosi flipper e videogiochi.

Tornano le miss. Nel calendario degli appuntamenti dell’estate 2023 dovrebbe inoltre trovare nuovamente posto, dopo quattro anni, Miss Bowling DonnaOro. La data dovrebbe essere quella di domenica 13 agosto. Girasole e parcheggi. Del complesso del Bowling di Diano fa parte anche il ristorante bracerie pizzeria Girasole, aperto a sua volta tutte le sere. Per quanto riguarda il parcheggio, per gli orari serali e notturni può essere utilizzato anche il parcheggio del nuovo supermercato Eurospin, sito a fianco e collegato con una breve scalinata all’ingresso della struttura. Per offrire un maggior servizio alla clientela, il bar del Bowling è aperto anche tutte le mattine, dalle 8 alle 12.

I prossimi appuntamenti speciali al Bowling di Diano (apertura ore 20)

- Mercoledì 19, ore 21: Comedy Horror Show, con il clown Squilibrio - spettacolo per bambini

- Giovedì 20: festa della birra

- Venerdì 21, ore 21.30: musica dal vivo, con la rock band Mercenari

- Sabato 22: dj set

- Lunedì 24, dalle ore 22 alle 01.30: Latin Night – ritmo, musica e balli latino-americani