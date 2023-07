Tentato omicidio e poi la fuga verso la Francia: 21enne bloccato a Ventimiglia

Ancora pochi metri e sarebbe entrato in Francia il 21enne egiziano ricercato per tentato omicidio e fermato in autostrada a Ventimiglia. 150 metri separavano il giovane dal confine e dal far perdere le proprie tracce.



L’intervento della Squadra Mobile di Imperia e di Reggio Emilia ha permesso l’arresto del ragazzo ricercato dal 9 luglio. Soltanto pochi giorni prima lo straniero usando un’arma da taglio avrebbe colpito con violenza un suo connazionale con cui conviveva a Scandiano (Reggio Emilia). I motivi della lite sarebbero riconducibili proprio al rapporto tra le mura domestiche. Il ragazzo ferito, un 19enne, ha fatto in tempo ad entrare all’ospedale di Reggio Emilia per poi accasciarsi a terra privo di sensi, per la perdita di sangue.



Da quel momento ha preso piede l’indagine coordinata dalla Procura reggiana che ha permesso agli agenti di risalire al 21enne ed iniziare la caccia all’uomo. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato si era rapidamente allontanato dalla cittadina per andare a Milano dove ha trovato ospitalità presso parenti e connazionali.



Nel capoluogo lombardo il 21enne ha organizzato la fuga all’estero, passando da Ventimiglia. Il fuggitivo è stato fermato al confine a bordo di un’auto guidata da una seconda persona denunciata per favoreggiamento. Dopo l'identificazione, al 21enne è stato notificato il decreto di fermo emesso dal Pubblico Ministero dott.ssa Valentina Salvi e per lui si sono aperte le porte del carcere di Sanremo. Oggi, il Giudice delle Indagini Preliminari di Imperia, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare presso la casa circondariale di Valle Armea.