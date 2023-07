Caso dei 'Furbetti del cartellino': la Corte d'Appello reintegra Maurizio Di Fazio e condanna il comune

La Corte d’appello di Genova (sezione lavoro) ha emesso il reintegro di Maurizio Di Fazio, licenziato nel 2016 nell’inchiesta dei furbetti dal Comune di Sanremo ma assolto in via definitiva.

La corte ha condannato il Comune di Sanremo al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità. Comune condannato anche a pagare le spese, che ammontano a 9.000 euro.

Il Comune di Sanremo dovrà reintegrare di Fazio nel posto di lavoro e corrispondergli a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.

Maurizio Di Fazio era difeso dall'avvocato sanremese Alessandro Moroni.