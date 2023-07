Ventimiglia, Sommella: "La città è sempre sporca e invivibile, nulla è cambiato" (Foto)

“La città è sempre sporca, il fiume è ancora una foresta e così ci sono tanti topi, insetti e pulci che hanno invaso le abitazioni, soprattutto quelle della zona nei pressi delle case popolari in via Tenda e in via Brigate Partigiane“ - denuncia Tamara Sommella, una cittadina di Ventimiglia.

“L’ho segnalato più volte in Comune e dopo un mese dall’insediamento della nuova Amministrazione nulla è cambiato" - dice Sommella - “I marciapiedi sono luridi e pieni di deiezioni di cani e vengono usati come bagni all’aperto dai migranti, che accendono anche fuochi provocando odori irrespirabili. Non si può continuare a vivere così”.

“Spero che vengano presi provvedimenti al più presto anche perché, soprattutto alla sera, non si può uscire di casa con tranquillità e serenità” - conclude - “La pulizia e la disinfestazione erano le prime cose da fare soprattutto con l’arrivo dell’estate”.