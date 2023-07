Ventimiglia, Sommella: "Città sporca e piena di topi, problema da risolvere al più presto" (Foto)

“La città è sporca, il fiume è una foresta e così ci sono tantissimi topi, che hanno invaso la città, soprattutto la zona nei pressi delle case popolari“- denuncia Tamara Sommella, commissario cittadino dell’Udc a Ventimiglia.

“L’ho segnalato questa mattina in comune, dove mi hanno detto che il sindaco verrà informato a riguardo, all’Asl1 e ad Arte perché è un problema igienico-sanitario" - fa sapere Sommella - “Spero che vengano presi provvedimenti al più presto perché non si può vivere così. La città è molto sporca, c’è, infatti, spazzatura ovunque, e, inoltre, non è sicura visto che, soprattutto alla sera, non si può uscire di casa con tranquillità e serenità. La pulizia era la prima cosa da fare. Sono un po’ delusa, un sentimento condiviso anche tra i ventimigliesi, perché non è ancora stato fatto nulla a riguardo".

“Ho preso molto seriamente l’incarico che mi è stato assegnato, anche se non l’ho richiesto. Desidero solo il meglio per Ventimiglia e spero che al più presto sia una città vivibile, pulita e sicura” - sottolinea Sommella - “Ringrazio coloro che hanno pensato a me per ricoprire l’incarico di commissario cittadino dell’Udc a Ventimiglia e farò tutto il possibile per contribuire a migliorare la città anche se, ad oggi, non sono ancora stata convocata in comune per partecipare alle riunioni tra i commissari cittadini dei vari partiti, come mi era stato detto. Pare, invece, che si siano già svolti degli incontri ma senza la mia presenza perché non sono mai stata avvisata. In futuro mi piacerebbe essere avvertita in tempo per poter svolgere appieno il ruolo assegnatomi, sempre con la massima condivisione di principi e valori dell’Udc. Sono a disposizione per continuare a sostenere il sindaco Flavio Di Muro nel governo di Ventimiglia se, però, manterrà le sue promesse”.