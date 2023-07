Degrado e sporcizia a Ventimiglia, l'assessore Raco: "Nessuna segnalazione agli uffici competenti”

"E’ sempre prevista la pulizia ordinaria della città, al momento non sono previsti interventi di pulizia straordinaria. Non ho nulla da dichiarare riguardo alla denuncia di mancati interventi appresi dai media“ - dichiara l’assessore di Ventimiglia con delega all’Ambiente, all’Igiene e nettezza urbana e al Ciclo delle acque Milena Raco replicando alle segnalazioni che i ventimigliesi hanno fatto, attraverso il nostro giornale, riguardo allo stato di sporcizia e di degrado presente nella città di confine.

"Ad oggi, non ho ricevuto alcuna segnalazione in merito dai canali ufficiali, pertanto attendo di verificare, attraverso gli uffici competenti, le criticità, al fine di attivarmi per una pronta risoluzione, rimanendo a disposizione dell’utenza" - sottolinea l’assessore Raco.