Ventimiglia: sporcizia e degrado in tutta la frazione di Latte, i residenti chiedono più attenzione (Foto)

Da oltre una settimana nessun operaio della Teknoservice pulisce le strade di Latte che non si presentano certamente accoglienti per residenti e turisti. Lo segnalano i residenti della frazione di Ventimiglia. Le foto sono eloquenti e tutto è riconducibile, secondo chi vive nella zona, ad una carenza di personale tra i netturbini.

Cartacce, aghi di pino e sacchetti riempiono le zone comuni come i giardini, i bordi delle strade e le vie della piccola frazione che si trova a pochi chilometri dal confine. Una zona magari lontana dal centro di Ventimiglia, che, però, meriterebbe maggiore considerazione, sia per i turisti che stanno arrivando che per i moltissimi francesi che arrivano ogni giorno a far compere.

Un problema, quello della sporcizia in strada e del degrado, che, ovviamente, vede complici quelle persone senza senso civico e scarsamente educate ma anche una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, che dovrebbero controllare un po’ di più e chiedere interventi a chi si occupa della pulizia.

La denuncia dei residenti è partita ed ora, gli stessi attendono una risposta precisa: "maggiori controlli e più pulizia per non sentirsi dimenticati".