Sanremo: rilascio delle carte d'identità, un lettore lamenta l'assenza di servizi in città

Un nostro lettore, Giorgio Mantovani, ci ha scritto per segnalare una problematica relativa al rilascio delle carte d’identità a Sanremo:

“Nella nostra città, abitata per quasi due terzi da over 60 manca un servizio di carattere essenziale in ordine alle possibili incapacità deambulatorie. Ho avuto infatti il dispiacere di verificare come il reparto addetto al rilascio della carta di identità abbia sospeso qualunque attività che comporti trasferte all’esterno della struttura recentemente migrata al Palafiori. Non solo relativamente al rilascio della carta di identità elettronica ma anche per il solo semplice documento cartaceo peraltro avviato al disuso. E’ singolare per una collettività sempre più anziana ed in una cittadina ove fioriscono lussuose case di cura a cinque stelle che l’utente sia lasciato praticamente privo di un documento essenziale sia per le attività di ogni giorno ma anche per quelle economico finanziarie quali le operazioni bancarie o le riscossioni delle provvidenze pensionistiche. A mia madre, 89enne, la carta é stata rinnovata a Ventimiglia, dove si trova in una struttura riabilitativa. Ho scritto una mail, ho avuto pronta risposta con preciso dettaglio dei documenti necessari e, una volta fissato l’appuntamento, ho avuto l’agognato documento in dieci minuti con la sola differenza che essa riporta, in calce alla fotografia, la dicitura ‘Impossibilitata alla firma del titolare’. Mi chiedo se questo esempio non sia la ovvia prosecuzione di una strategia perversa volta a perseguire la realizzazione di opere faraoniche e prestigiose in un contesto modesto, obsoleto e deteriorato: un po' come se si approntasse un marciapiede per ospitare le impronte dei divi, nel nostro caso dei cantanti, con l’accompagnamento del concerto delle mattonelle canterine che noi cittadini ben conosciamo... sopratutto nei giorni di pioggia che tanto ci mancano ultimamente”.