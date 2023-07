Sanremo: Grande successo per “MareCultura - La Festa del Porto, del Territorio e dell’Eccellenza Artigiana”

Migliaia di presenze, stand, che hanno esaurito i prodotti in esposizione è questo il primo bilancio di una manifestazione cha ha dimostrato come la zona di Portovecchio possa ospitare grandi eventi culturali superando il modello della sagra e lanciando un format completamente nuovo. Il binomio cultura e gastronomia, tenendo insieme i problemi della sostenibilità del mare e del territorio è stato sviluppato nell’intenso e ricco programma, che per due giorni ha registrato una grande partecipazione di turisti e residenti.

Dopo il successo della giornata di sabato e della domenica mattina, che prevedevano anche due importanti convegni dedicati alla Dieta Mediterranea ed alla sostenibilità del Mare, un pubblico ancora più numeroso ha partecipato agli incontri e show cooking della domenica pomeriggio, condotti dal giornalista Claudio Porchia, che ha dato voce alle eccellenze artigiane presenti alla festa e che ha permesso di scoprire la grande passione e amore per il territorio si trovi dietro ogni produzione. Applausi e piccola folla per gli show cooking degli chef Danilo Rebaudo, che ha presentato le migliori produzioni della Valle Argentina e di Badalucco, fra cui un gustoso Stoccafisso alla Badalucchese e la Focaccia dolce di Badalucco e della chef Paola Chiolini, che ha presentato un Tortino di acciughe alla ligure realizzato con le migliori eccellenze del territorio: olio Raineri, Aglio di Vessalico, trombette di Albenga, Lavanda Imperia. A Paola è stato consegnato dal direttore di Cna Imperia il premio MareCultura, un gioiello d’oro realizzato dal laboratorio Taddei. Le degustazioni hanno registrato il tutto esaurito e grandi apprezzamenti, come grandi applausi ha riscosso la cantante Marina Pannuzzo, che ha accompagnato tutto il pomeriggio con melodie dedicate al tema del mare e le vignette di Tiziano Riverso, che per due giorni ha divertito il pubblico con i suoi disegni. Tutti i piatti sono stati abbinati ai vini del territorio grazie alla presenza costante della Delegazione di Imperia di AIS Liguria.

Spazio anche alle birre artigianali ed in particolare alle realizzazioni del produttore Enrico Verzaro che con l’esperto Diego Lupano ha accompagnato il pubblico alla scoperta delle migliori varietà di Luppolo.

Le luci della festa si sono spente a tarda sera, la soddisfazione per il grande successo era presente in tutti i dirigenti della Cna di Imperia, a partire dal presidente Michele Breccione e dal direttore Luciano Vazzano, che con entusiasmo hanno dato appuntamento per il prossimo anno per un’edizione che si annuncia con altre importanti novità. La Cna di Imperia con la chiusura di questa importante due giorni, non ferma l’attività, che prosegue con altre iniziative di promozione e tutela delle eccellenze artigiane del Ponente ligure. Infatti, agganciandosi all’ultimo intervento di MareCultura dedicato alla Birra Artigianale, CNA è lieta di annunciare una nuova partnership con PortoSole, la Marina di Sanremo dal 1975, che porterà alla luce, nella seconda metà di agosto, il primo “Riviera Beer Festival” che si svolgerà nella magica location del porto turistico di Sanremo e vedrà come principali protagonisti 10 tra i migliori birrifici artigianali italiani e 10 ristoratori d’eccellenza del comprensorio, restate sintonizzati sui canali social della CNA e su quelli del festival seguendo questo link https://www.facebook.com/rivierabeerfestival

.

Nella galleria fotografica le immagini più belle della domenica pomeriggio