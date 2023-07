Sanremo: MareCultura proseguono con successo i laboratori e le degustazioni delle eccellenze artigianali promosse dalla Cna di imperia (FOTO)

Presso la suggestiva location Forte Santa Tecla, situata nei pressi del Porto Vecchio di Sanremo, prosegue “MareCultura - La festa del porto, del territorio e dell’eccellenza artigiana”, la manifestazione organizzata da CNA Imperia che mette al centro la Dieta Mediterranea.

Due giorni, un fitto programma volto a divulgare e promuovere attraverso seminari, esposizione di prodotti tipici locali, laboratori, momenti di spettacolo e intrattenimento, lo sviluppo di un nuovo sistema caratterizzato da un modo di vivere più rispettoso delle nostre esigenze ma anche di quelle delle generazioni future secondo un approccio sostenibile.

L’iniziativa organizzata da CNA Imperia nella sua piena articolazione vuole sostenere fortemente una progressione che porti a un cambiamento radicale nel tempo che garantisca, attraverso una sana e corretta alimentazione, un accrescimento per noi e per il nostro Pianeta.

In mattina grande successo per i labroatori del gusto presentati dal giornalista Claudio Porchia, lo show cooking dello chef Roberto Verta e con la presenza del cartoonist Tiziano Riverso che ha disegnato caricature in vignetta ai protagonisti della giornata ed al pubblico numeroso.

Il programma prosegue fino a tarda serata con i laboratori animati dagli artigiani attraverso le più identitarie attività esperienziali ed eccellenze enogastronomiche del territorio.

Nella galleria fotografica i laboratori della mattinata e questo il programma del pomeriggio:

Dalle ore 16.00 “Un mare di note” melodie con la cantante Marina Pannuzzo.

16.00 “La Lavanda e la storia del nostro territorio”: quali interventi e sostegni per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura. A cura di Cesare Bollani, coordinatore e ideatore del progetto Lavanda Riviera dei Fiori. Al termine degustazione della “Stroscetta di Pietrabruna” al profumo di lavanda. A cura dell’Associazione Lavanda Riviera dei Fiori.

16.30 “Cucinare il pesce azzurro…e non solo” show cooking all’insegna del riciclo e risparmio con egustazione a cura della chef Paola Chiolini, ristorante La Balena Bianca di Vallecrosia.

17.00 Presentazione “Il LuppOlio nella rete” – La Liguria nel cuore - Storie di Agricoltura eroica” incontro con il produttore Enrico Verzaro alla scoperta delle migliori varietà di Luppolo per soddisfare le fantasie dei mastri birrai più creativi. Conduce Diego Lupano.

18.30 “Lo stocco in rete - Sua Maestà lo Stoccafissu à Baücôgna” show cooking e degustazione a cura de La Canestra di Badalucco.

"non una sagra enogastronomica, ma una riflessione sul mare quale pilastro dell’economia matuziana - spiega Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia – e il mare è visto anche come risorsa da preservare che offrirà lo spunto per parlare di argomenti di attualità: dai cambiamenti climatici all’inquinamento, passando per la sostenibilità. “Il mare va tutelato e per farlo bisogna conoscerlo. Per questo si parla di cultura del mare. Così si valorizzano anche le nostre aziende, le imprese artigiane e tutti quei professionisti che lavorano grazie al mare. Anche in questa seconda edizione ospiteremo numerosi esperti del settore, imprese che metteranno in mostra servizi innovativi e prodotti di eccellenza. Un’occasione di confronto aperta a tutta la città e non solo una vetrina promozionale”.