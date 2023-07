Formalizzato dalla Kismet di Sanremo l’accordo per le selezioni nazionali di sanremoJunior Austria

E’ decollato il progetto per le selezioni della 15a edizione di sanremoJunior 2024 con una “new entry” per le selezioni nazionali: l’Austria, il cui vincitore assoluto rappresenterà il proprio paese alla finale mondiale del 17 aprile del prossimo al Teatro Ariston di Sanremo. In quella occasione i finalisti, uno per nazione, si esibiranno dal vivo accompagnati dalla sanremoJunior Orchestra composta da di 32 musicisti, diretti dal Maestro Alessandro Scaglione.

“Con un gruppo di cantanti e compositori austriaci abbiamo firmato un accordo biennale per scegliere il partecipante che rappresenterà l’Austria alla Finale Mondiale di Sanremo. Le selezioni si terranno a Vienna ed in altre eventuali città - ha detto Paolo Alberti, ideatore e Patron dell’evento - mentre la Finale Nazionale si svolgerà ad Innsbruck. La Conferenza Stampa di presentazione dell’accordo è prevista ad Innsbruck nel prossimo mese di settembre. Naturalmente sono numerose le richieste che riceviamo ogni anno per organizzare delle selezioni nazionali. Ma prima di concedere questa possibilità, vagliamo con la massima attenzione i richiedenti e le loro proposte, per salvaguardare il prestigio che sanremoJunior ha ormai acquisito a livello mondiale”.