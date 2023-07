Ospedaletti, il ristorante "Come a Casa" tra le destinazioni più ricercate della Riviera di Ponente (Foto e video)

Il ristorante "Come a Casa" si dimostra anche quest’anno come una delle destinazioni più ricercate della Riviera di Ponente. Una piccola gemma incastonata nel golfo di Ospedaletti, dove sapori e accoglienza creano l’atmosfera perfetta per quei viaggiatori alla ricerca di un’esperienza culinaria autentica e di grande qualità.

L’anima del ristorante si manifesta nella figura elegante e accogliente di Licia Casella, che sintetizza con queste parole la sua filosofia: "Nel piatto è tutto un susseguirsi di freschezza senza compromessi: una sinfonia di materie prime autoctone che rievocano in filigrana i sapori e i profumi tipici della Liguria, rivisitate secondo la fantasia e l’esprit dello chef e sublimate dalle note dolci e rotonde della nostra pasticceria fait maison".

Oltre ad una cucina che affonda le radici nella tradizione ma la rivisita in maniera ricercata attraverso menù sempre nuovi, il calore della pietra, le geometrie colorate dei pavimenti di una volta, i proverbi liguri scritti sull’ardesia che rievocano antiche saggezze locali e i pochi tavoli, garantiscono un’atmosfera sobria e raffinata dove i viaggiatori possano sentirsi come a casa. Il ristorante desidera raccontare questa nuova estate, appena iniziata, e ringraziare i propri clienti con un video pubblicato sulle proprie pagine social. Lo staff di "Come a casa", affacciato sulla meraviglia del Golfo di Ospedaletti, vi aspetta in via XX Settembre 22.

Per info e novità seguire il “Come a Casa” su Instagram: @comeacasa_ospedaletti o su Facebook: Come A Casa Ospedaletti.