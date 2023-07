Sanremo: pipì dei cani in centro città, la segnalazione con foto di un lettore

"Caro Direttore. Come giudicare il comportamento di chi quotidianamente trasforma i nostri palazzi del centro in orinatoi per cani? Capisco le impellenti necessità dei nostri amici a quattro zampe che debbono assecondare lo struscio dei padroni nelle vie del centro, ma lo spettacolo offerto agli occhi di turisti e cittadini risulta veramente di cattivo gusto. Non so se sarebbe sufficiente portarsi un po' di acqua da casa per eliminare le tracce. Quantomeno sarebbe buona educazione evitare di insultare i proprietari che cercano di impedire questo scempio. In caso contrario proporrei di lasciare un biglietto con il proprio indirizzo in modo da poter restituire il favore. Con gli anni e la prostata le occasioni non mancherebbero!



Alessio".