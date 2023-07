Ventimiglia: debutto alla grande per la visita guidata ‘Conosce e Sapere, Storia… Arte… Racconti…’

Preludio all’Agosto Medievale che prenderà il via nei prossimi giorni animando le vie del Centro Storico, si è svolta nella serata del 14 luglio la prima edizione del progetto ‘Conoscere e sapere, Storia, Arte, Racconti’, una visita guidata che ha toccato alcuni tra i più rappresentativi luoghi storici, artistici e architettonici di Ventimiglia alta.



“I numerosissimi partecipanti, sia turisti che residenti – spiega il presidente dell’Ente Agosto Medievale Piero Fusco - hanno seguito con estrema attenzione le parole di Silvana Minuto, professionista dell’Associazione Guide Turistiche Liguria, artefice di un percorso molto articolato che, cominciato dalla Cattedrale, è stato in grado di coinvolgere e incuriosire il pubblico e ha permesso ai molti ventimigliesi presenti di scoprire quei tesori spesso nascosti o ignorati della loro Città, gioiello medievale che ancora oggi non gode appieno di quelle attenzioni e di quella visibilità che meriterebbe un Centro Storico, che in Liguria è, come estensione, secondo solo a quello di Genova.





L’attrice Agata Nerelli ha intrattenuto il pubblico, offrendo gli elementi necessari per farli calare nella storia, interpretando due personaggi creati dalla penna di Nicoletta Bracco: una risentita dea Giunone, per scoprire perché una lapide votiva a lei dedicata trova posto nella Cattedrale, vive ormai nei caruggi della città vecchia e Jolanda, sedicente contessa erede del Corsaro Nero, che sul finire del 1800 ordisce una truffa vendendo inesistenti diari del suo avo all’editore di Emilio Salgari. La serata si è conclusa sulla terrazza del Forte dell’Annunziata, dove la Nerelli ha interpretato ‘Itaca’ del poeta greco Costantin Kavafis, accompagnata dal mandolinista Alberto Gibelli.

La perfetta riuscita della serata e la soddisfazione del pubblico hanno premiato il lavoro dell’Ente e del Centro Culturale Sala delle Volte, che, sotto la direzione artistica di Piero Fusco e il coordinamento di Antonella Didonè, non solo ha dimostrato una volta di più che amore e rispetto per il proprio territorio, se sinceri e appassionati, vengono premiati con entusiasmo, ma ha gettato le basi per proseguire anche in futuro sulla strada segnata dalla prima edizione di ‘Conosce e Sapere, Storia… Arte… Racconti…’.

L’evento è stato patrocinato dalla Città di Ventimiglia, dalla Regione Liguria e si è avvalso del supporto di: Federazione Italiana Giochi Storici, Confèdèration Europèenne des Fêtes et Manifestations Historiques, Associazione Guide Turistiche Liguria, Associazione Culturale e musicale L’Aquilone e Cammino nella storia”.