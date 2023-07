Sanremo: The Brilliant Tina Linetti’s aprono ufficialmente l’edizione 2023 di 'UnoJazz&Blues'

Sarà il gruppo The Brilliant Tina Linetti’s ad aprire ufficialmente l’edizione 2023 di UnoJazz&Blues martedì alle 21 al Teatro del Casinò di Sanremo.

La band, una delle più amate della Riviera e attiva dal 2012, capitanata da Massimo Caldarelli, avrà l’onore di esibirsi prima dei mitici Yellowjackets, grandi ospiti internazionali di questa rassegna, che si conferma in continua crescita e che sta diventando una delle più importanti a livello nazionale e non solo.

Quest’anno due saranno le esclusive: le uniche date italiane di Billy Cobham e dei Nine Below Zero, nomi che non hanno certo bisogno di presentazioni.