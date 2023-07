San Bartolomeo al Mare: grande successo per le osservazioni astronomiche, ora si cercano nuove date

C'è l'impegno a cercare un'altra data per le osservazioni astronomiche a San Bartolomeo al Mare. La conferma arriva dall'assessore Alessandra Gamalero dopo il successo registrato con l'evento “Verso la Via Lattea” che ha registrato oltre 70 adesioni.



L'iniziativa era stata organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare insieme al Centro Sociale Incontro. "Abbiamo ricevuto molti messaggi di apprezzamento e di richiesta di nuovi appuntamenti all’insegna delle osservazioni astronomiche. Condividendo tutto questo entusiasmo e la nostra grande soddisfazione con l’Associazione Stellaria e la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare - afferma a tal proposito l’assessore Alessandra Gamalero - cercheremo di individuare un’altra data, tenendo in considerazione i tanti impegni di tutti e ovviamente rivolgendo gli occhi al cielo in cerca di nuovi argomenti astronomici da scoprire e approfondire”.