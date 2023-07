Urmet punta sull’infotainment: le Iene, Scherzi a Parte, Bobo Tv trainano la svolta dell’azienda torinese

Infotainment, un neologismo di origine anglosassone che fonde i termini “information” ed “entertainment” e che indica un metodo divulgativo gradevole, leggero e interattivo, senza sminuire la serietà e la coerenza del messaggio che si intende veicolare: ecco la scelta compiuta dall’azienda torinese Urmet circa 8 mesi fa, svoltando verso questo esperimento comunicativo anche in un abito complesso come quello della divulgazione tecnologica in merito alla smart home e alla protezione degli edifici.

Dopo l’esordio nel novembre scorso a Torino e Marcianise (Ce), con la serata “Un Venerdì Organizzato alla Grande”, Urmet ha ripetuto l’esperimento pochi giorni fa a Roma con “SPSQR, Sono Proprio Smart Questi Romani”, ottenendo un buon successo di pubblico e di partecipazione in tutte e tre le location, ubicate presso gli Uci Cinema delle tre città.

«Abbiamo deciso di parlare di innovazione e smart home utilizzando una formula ibrida e accattivante – sottolinea Elio Limonta, direttore vendite Italia di Urmet -, calibrando il giusto mix fra divertimento, interazione e informazione. Direi che la risposta da parte del pubblico non si è fatta attendere ed è stata estremamente incoraggiante e positiva nel corso di tutti e tre gli eventi, con oltre 2000 persone complessive in presenza e centinaia collegate via streaming attraverso i nostri social. Mi sembra bello poter parlare di cose serie ed importanti in modo consapevole ma leggero, ironico e con grande spirito».

“Un Venerdì Organizzato alla Grande” ha avuto come mattatori della serata i comici Michele Cordaro (a Torino) e Pietro Sparacino (a Marcianise), entrambi inviati del programma televisivo “Le Iene”, oltre agli ex calciatori Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, collegati in diretta dalla Bobo Tv, che hanno intrattenuto e divertito il pubblico presente con aneddoti calcistici curiosi e “fuori onda” esilaranti.

SPSQR, “Sono Proprio Smart Questi Romani” invece è stato presentato e condotto da Valentina Persia, attrice, cabarettista e ballerina romana, ospite regolare di numerosi programmi televisivi, tra cui “Sotto a chi tocca”, “Ci vediamo su Rai Uno”, “La sai l’ultimissima?” e i più recenti “Isola dei Famosi” e “Only Fun”.

Tutte le serate hanno visto il contributo della squadra di “Scherzi a parte”, che ha intrattenuto il pubblico con gag e candid camera ironiche, in cui le vittime erano installatori elettrici (il target di riferimento di Urmet) ignari, sorpresi e divertiti.

Un format di presentazione insolito e inaspettato, che è riuscito a coinvolgere il pubblico informandolo e divertendolo, trasformando quindi la serata in un vero e proprio spettacolo incentrato sulle nuove tecnologie legate alla nostra casa, tematiche con cui abbiamo a che fare, a tutte le età, ormai quotidianamente.

«Esperimento riuscito e da ripetere – commenta Emanuela Barla, responsabile customer relationship, management & comunicazione Urmet -, abbiamo riunito centinaia di tecnici e installatori provenienti da mezza Italia, parlando della loro vita professionale con un sorriso e tanta autoironia: nessuno è uscito dalla sala senza godersi un momento di buonumore».