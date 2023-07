Regione parla del caso Coop a Ventimiglia: "Proposta economica non giustifica interesse pubblico"

"Una proposta di natura economica non è sufficiente a giustificare l'interesse pubblico. Le motivazioni del TAR sono imputabili ai soli atti del Comune di Ventimiglia".



Così Regione Liguria interviene in merito alla decisione del tribunale amministrativo che annulla l'esito della conferenza dei servizi per la costruzione di un supermercato Coop in via Tacito nella città di confine. "Il TAR ha riconosciuto che alla base degli atti impugnati, formati dal Comune di Ventimiglia, non vi sia il perseguimento di un interesse pubblico tale da giustificare la variante urbanistica e conseguentemente ha annullato tutti gli atti" - rimarcano da Regione.



"È necessario dimostrare il perseguimento di ulteriori interessi pubblici sottesi dalla pianificazione territoriale, quali un corretto assetto del territorio e gli interessi di derivazione costituzionale, che non sono stati sufficientemente valutati e ponderati dal Comune di Ventimiglia" - concludono da Regione.









Il contributo di Regione Liguria non ha alcuna relazione con gli argomenti del ricorso che è stato inoltrato contro il Comune di Ventimiglia. Anche le motivazioni addotte dal TAR nella sentenza di annullamento sono tutte imputabili agli atti formati esclusivamente dal Comune di Ventimiglia.

Ogni alterazione della verità tecnica è una falsità non accettabile da questo Ente.