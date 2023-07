Punto nascite a Sanremo: M5S "Anni di prese in giro e promesse vuote dalla Regione"

“Siamo sconcertati per le gravi dichiarazioni della Giunta Toti che ammette per bocca dell'assessore competente Gratarola l'incapacità di riaprire il Punto nascite del nosocomio di Sanremo: figuriamoci quali disagi arriveranno con l'ospedale unico a Taggia, che partirebbe con una carenza di organico prima ancora dell'apertura. La mancanza di medici è un finto alibi che va avanti da troppo tempo: la Regione ha gli strumenti per risolvere l'impasse, ma non ha nessuna intenzione di introdurli e soddisfare le esigenze”.

Lo ha detto il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle Roberto Rizzo con il coordinatore provinciale del M5S Lorenzo Trucco. “In sintesi: anni di prese in giro e promesse vuote fatte ai cittadini da parte di un centrodestra che da troppi anni governa sperperando milioni di euro in opere inutili. Solo a Sanremo abbiamo l'esempio dei 5 milioni di ristrutturazione del reparto di ginecologia, che non sarà utilizzato. A questo si aggiunge la Casa della salute Baragallo: spesi oltre 7 milioni per un edificio ingombrante e mai aperto. E poi, non si vede il completamento dell'Aurelia bis sanremese, che sarebbe fondamentale per ridurre i tempi di accesso in Pronto soccorso: tempi biblici che si aggiungono ai 12 anni già trascorsi dall'ultimo tratto inaugurato in zona San Lazzaro”.

“In tutta questa situazione siamo ulteriormente preoccupati della gestione in mano al centrodestra al Governo e in Regione Liguria dei fondi del PNRR: per la sanità si prospettano investimenti di edilizia sebbene prioritariamente siano necessari investimenti sulle risorse umane in campo medico e in generale nelle professioni sanitarie. I cittadini sono ormai stanchi delle promesse non mantenute e del preoccupante livello di superficialità con il quale si tratta la loro salute”.