Piersandro Pallavicini ospite giovedì a Diano Marina della rassegna “Un mare di pagine”

Piersandro Pallavicini sarà a Diano Marina la sera di giovedì 13 luglio, ospite del terzo evento stagionale della rassegna letteraria “Un mare di pagine”. Dopo i primi due incontri con Mario Giordano sul molo delle Tartarughe e con Oscar Farinetti nel parco di villa Scarsella, entrambi molto seguiti e apprezzati, la manifestazione promossa dall’assessorato alla cultura insieme agli assessorati alle manifestazioni e al turismo per offrire a residenti e turisti 'un tuffo nel divertimento letterario' porterà il suo affezionato pubblico alle 21 in piazza Martiri della Libertà, davanti al municipio, per un incontro dedicato a un libro misterioso e allo stesso tempo divertente.

Piersandro Pallavicini, scrittore e docente universitario, autore di romanzi e racconti di grande successo, spesso ospite di trasmissioni televisive, porterà nella città degli aranci la sua nuova narrazione, pubblicata da Mondadori. Ambientato tra la Costa Azzurra e la provincia pavese, “Il figlio del direttore” è un romanzo sulfureo, irriverente ma anche amaro, che ruota intorno alla telefonata misteriosa arrivata dal cellulare di un uomo, il padre del protagonista, morto da due anni. Una circostanza che costringerà Michelangelo Borromeo, uomo incline (o destinato) alla solitudine, a fare i conti con un passato irrisolto, pieno di figure e ricordi che non lo hanno mai del tutto abbandonato.

Pallavicini sarà affiancato nella presentazione del libro dal giornalista Marco Vallarino, curatore della rassegna insieme all’ideatrice Loredana Este, che presta all’iniziativa la sua collaborazione amichevole.

Giovedì 20 luglio “Un mare di pagine” vedrà il ritorno in scena di Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice sanremese già applaudita l’anno scorso con la sua biografia di Constance Lloyd, moglie di Oscar Wilde. Stavolta l’autrice – reduce da apprezzate interviste televisive – presenterà, in piazza Martiri, “Italo Calvino e Sanremo: alla ricerca di una città scomparsa”, saggio edito da Il Canneto e dedicato al centenario della nascita dello scrittore ponentino.