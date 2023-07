Taggia: al via l'iter per la 'Casa di Comunità' alla stazione ferroviaria, costerà 1 milione e 300mila euro

E’ stato approvato lo schema di contratto di ‘Comodato’ tra la Rfi e l’Asl 1 Imperiese per l’utilizzo di parte del fabbricato viaggiatori alla stazione ferroviaria di Taggia, in modo da realizzare una ‘Casa della Comunità’.

L’intervento rientra nel Pnrr. Le ‘Case di Comunità’ sono strutture sociosanitarie che entreranno a fare parte del servizio sanitario regionale e sono previste dalla legge di potenziamento per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche, trattandosi difatti di strutture polivalenti che garantiscono le funzioni di assistenza sanitaria ordinaria e di prevenzione.

Costituiranno sul territorio un punto di riferimento per i cittadini che possono accedere gratuitamente alle prestazioni sanitarie. Per l’allestimento serviranno lavori di ristrutturazione di alcuni spazi all'interno della stazione, per un importo stimato di 1.330.000 euro.