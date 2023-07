Scatta lunedì ad Imperia ‘It’s cool’: sei open night per presentare i corsi degli Its Ccademy con Radio 105

Inizia lunedì 17 luglio a Imperia il tour “IT’S cool”, organizzato da Regione Liguria per promuovere i percorsi formativi degli ITS Academy, gli Istituti Tecnologici Superiori. Sei serate a ingresso libero, sei “open night” da Imperia alla Spezia, con la musica e il divertimento di radio 105 che racconteranno ai ragazzi, fra un ballo e una canzone, le opportunità offerte da queste specializzazioni post diploma alternative all’Università.

“IT’S cool” nasce con la partenza di 15 nuovi corsi negli ITS Academy liguri: quindici nuove occasioni di formazione altamente specializzata per trasformare i neo diplomati in professionisti richiestissimi dal mercato del lavoro.

"L’obiettivo - spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Formazione Marco Scajola - è far conoscere gli ITS Academy attraverso il divertimento e la musica e permettere ai giovani di scoprire le opportunità per il proprio futuro parlando il loro stesso linguaggio, in contesto che li può far sentire a proprio agio. Un modo per avvicinarli a opportunità straordinarie e poco conosciute. Ricordiamo che in questi anni ai nostri giovani sono stati offerti percorsi che meglio rispondono alle esigenze delle imprese, garantendo uno sbocco occupazionale occupazionale con punte al 90%, in una media nazionale dell’80% degli allievi formati. Il riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi è arrivato dal ‘Ranking dei percorsi degli ITS Academy – monitoraggio nazionale 2023’ predisposto per conto del ministero dell’Istruzione che ha certificato come il sistema ligure sia tra i migliori in Italia e siamo certi che anche IT’S Cool saprà promuovere al meglio i nostri percorsi formativi".

Gli ITS nascono sulla falsariga dei sistemi di formazioni tedeschi e francesi, il segreto che sta dietro lo storico basso tasso di disoccupazione di questi paesi, con il preciso intento di fare incontrare la domanda del mercato del lavoro con l’offerta formativa. Due anni, a volte tre, di formazione molto pratica – circa un quarto viene svolta direttamente in azienda – due tutor per seguire al meglio lo studente, insegnanti che vengono dal mondo delle imprese e imprese che partecipano direttamente alla definizione dei corsi. Il tutto, in Liguria, completamente gratuito grazie ai finanziamenti della Regione Liguria dal Programma Regionale FSE Plus 2021-2027.

Con “IT’S cool” Regione Liguria vuole trasformare i classici “open day” in occasioni per far conoscere gli ITS Academy con il divertimento e la musica, vere e proprie “open night” offerte ai ragazzi che hanno appena terminato la Maturità e stanno decidendo il proprio futuro. Ogni serata prevede infatti testimonianze degli studenti degli ITS intervistati dai talent di 105 Alessandro Sansone, Bryan e Valeria, con la possibilità di visitare gli Istituti: si comincia alle 19 e si termina alle 22, un piccolo rinfresco è a disposizione del pubblico così come coloratissimi gadget offerti da Costa Crociere.

"Costa da sempre investe in formazione e con risultati molto positivi che in molti casi portano a carriere importanti all'interno della nostra azienda," ha dichiarato Paolo Tolle Vice President HR di Costa Crociere. "Lo strumento dell'ITS è fondamentale per creare competenze e capacità che si rilevano decisive per l'inizio dell'esperienza professionale creando il presupposto per la creazione di valore condiviso per le persone stesse, l'azienda e, nel nostro caso, per gli ospiti delle nostre navi e le comunità che visitiamo. Siamo molto contenti dell'iniziativa della Regione Liguria che ha l'obiettivo di promuovere questo sofisticato strumento tra i giovani per offrire loro l'opportunità di entrare e affermarsi rapidamente nel mondo del lavoro."

“IT’S cool” è stata resa possibile dalla disponibilità dei Comuni di Imperia, Arenzano, Santa Margherita Ligure e La Spezia, di Genova High Tech, dell’Università degli studi di Genova e degli Istituti Ruffini di Imperia e Cappelli Sauro della Spezia.



Sotto il programma:

• 17 luglio, Imperia: Open Night dalle 19.00 alle 22.00 con Bryan e Valeria c/o cortile IIS Ruffini

• 19 luglio, Savona: Open Night dalle 19.00 alle 22.00 con Bryan e Valeria c/o il campus universitario

• 20 luglio, Arenzano: Open Night dalle 19.00 alle 23.00 con Bryan e Valeria c/o Villa Figoli di Arenzano

• 25 luglio, Genova: Open Night dalle 19.00 alle 22.00 con Alessandro Sansone c/o il parco degli Erzelli a Genova

• 26 luglio, Santa Margherita Ligure: Open Night dalle 19.00 alle 22.00 con Alessandro Sansone c/o Villa Durazzo

• 28 luglio, La Spezia: Open Night dalle 19.00 alle 22.00 con Alessandro Sansone c/o il cortile dell’IIS Cappellini Sauro



Accademia Italiana della Marina Mercantile

• Tecnico Superiore per la conduzione del mezzo navale – ufficiale di coperta (2 corsi)

• Tecnico superiore dei trasporti e della logistica

• Tecnico superiore per la gestione dei servizi di bordo – Commissario di bordo

• Tecnico Superiore per la gestione delle commesse - Ship manager e Superintendent

• Tecnico Superiore del trasporto ferroviario ed intermodale con qualifica di agente polifunzionale

Accademia Digitale

• Tecnico Superiore social media manager e digital media marketing con specializzazione per l’industria 4.0

• Tecnico Superiore per i Metodi per lo Sviluppo di Sistemi IoT, Automazione Industriale e Robotica con specializzazione Industria 4.0

• Tecnico Superiore per lo sviluppo di applicazioni dedicate al trattamento di Big Data con specializzazione per l’industria 4.0

ITS Academy Turismo Liguria

• Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali mediante le nuove tecnologie digitali e i social network

ITS Academy per le nuove tecnologie per il made in Italy

• Tecnico Superiore per la conduzione e la gestione dei mezzi ferroviari

• Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese

ITS Academy Efficienza Energetica

• Tecnico Superiore per l’efficientamento energetico nelle applicazioni industriali “industria 4.0” e nella domotica

Accademia Ligure dell’agroalimentare

• Tecnico Superiore nelle tecnologie 4.0 per la transizione digitale delle filiere agroalimentari

• Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera vitivinicola