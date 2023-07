Sanità: carenza cronica di 'Medici di famiglia' in tutta la provincia, l'Asl 1 lancia l'appello

Sanità sempre in primo piano nella nostra provincia. Non solo il ‘punto nascite’, sempre il ballo tra Sanremo ed Imperia, ma c’è anche la atavica ‘fame’ di medici di famiglia. Quelli che una volta si chiamavano ‘Medici della Mutua’ sono sempre meno e, quelli in attività devono gestire centinaia e in alcuni casi migliaia di pazienti, con ovvie problematiche.

Lo scorso anno, proprio dal nostro giornale, abbiamo lanciato l’allarme relativo alla carenza di medici. Su base provinciale ne mancavano 43. La situazione non è mancata ed ora i problemi si stanno registrando ovunque ma, pesantemente nel comprensorio intemelio.

Sono 44 le zone carenti in tutta la provincia: 15 riguardano il distretto di Ventimiglia, 17 quelli di Sanremo e lo stesso numero per Imperia. Su circa 220mila residenti, infatti, al momento sono circa 12mila quelli che non possono contare sull’assistenza del medico di famiglia. Divisi per distretto sono: 3.000 nel ventimigliese, poco meno di 5.000 in quello di Sanremo e circa 3.800 in quello imperiese.

Al momento in tutta la provincia sono 123 i dottori di medicina generale, ma ne servirebbero almeno 150. Le città a soffrire di più sono ovviamente le più grandi: tra queste Sanremo dove sono senza medico circa 3.600 persone, Imperia 1.600, Ventimiglia 1.300, Bordighera 600, Ospedaletti e Taggia circa 200.

Una situazione difficile per i pazienti e anche per l’Asl che, ricordiamo, non ha in carico i medici che sono convenzionati con l’azienda. Negli ultimi giorni l’Asl 1 Imperiese ha lanciato un appello, visto che è alla ricerca di 12 medici nella zona ventimigliese. La ricerca viene fatta con la massima urgenza per un incarico provvisorio di 12 mesi rinnovabile ma anche con periodi inferiori.

Tutto ciò, chiaramente, per garantire l’assistenza sanitaria ai pazienti che sono al momento senza medico. Dall’Asl confermano che, ad oggi sono arrivate due proposte di altrettanti medici, che ora verranno vagliate. Chi è interessato può scrivere alla mail mmg.convenzioni@asl1.liguria.it.