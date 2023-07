Unpli, sul solettone nord gazebo promozionale della Pro Loco Città di Vallecrosia (Foto)

Il gazebo della Pro Loco Città di Vallecrosia, allestito ieri sul solettone nord, ha attirato l’attenzione dei passanti che incuriositi hanno potuto avere informazioni sull’attività dell’associazione di promozione sociale. È riuscita, perciò, l’iniziativa messa in atto in occasione della quinta edizione della Giornata nazionale delle Pro Loco.

“La Giornata Nazionale è stata ideata per rimarcare il quotidiano impegno delle associazioni a sostegno dei territori. Le Pro Loco assicurano una presenza capillare e, soprattutto, un costante impegno a vantaggio dei territori, rappresentando un punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni” - dice il presidente della Pro Loco Città di Vallecrosia e presidente del Comitato provinciale Unpli Fulvio Becagli - “Organizziamo manifestazioni ed eventi per la promozione e lo sviluppo del nostro territorio".

”Come Pro Loco Città di Vallecrosia abbiamo fatto un gazebo promozionale sul solettone nord della città della famiglia. Sono venute diverse persone che hanno potuto sostenere la Pro Loco e fare il tesseramento per il 2023. Erano presenti anche il vicesindaco Marilena Piardi e il consigliere Enrico Amalberti, che ringraziamo per il sostegno” - fa sapere il presidente della Pro Loco Città di Vallecrosia Fulvio Becagli - “Come noi almeno 50 Pro Loco della Liguria, tra le quali diverse in provincia di Imperia, tra venerdì, sabato e domenica hanno organizzato qualche evento”.