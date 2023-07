Centro ricreativo e di studio a Ventimiglia, Scullino: "Proseguirà la ricerca dei finanziamenti?"

“E’ intenzione di questa amministrazione progettare, ricercare i finanziamenti e realizzare un centro di aggregazione, ricreativo e di studio nei locali sottostanti la nuova biblioteca Aprosiana a Sant’Agostino?“. Lo chiede il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino con un’interrogazione rivolta al sindaco di Ventimiglia e all’assessore competente.

“Premesso che la passata amministrazione aveva deciso di progettare, finanziare e realizzare nel piazzale retrostante la palestra Gil di via Veneto un nuovo e moderno centro sociale, in fase di definizione del bando di gara, con l’auspicato a breve dell'inizio dei lavori“ - dice l'ex sindaco della città di confine Gaetano Scullino in merito all’eventuale realizzazione di un centro giovanile nei locali sottostanti la nuova biblioteca Aprosiana a Sant’Agostino, oggi disponibili - “Accertato che i locali a suo tempo assegnati per gli incontri e la socializzazione degli anziani sono purtroppo fatiscenti e non più usufruibili per questa importante finalità, in quanto carenti sia sotto il profilo estetico che funzionale e rilevato che la nuova biblioteca Aprosiana, oggi perfettamente funzionante, ha, con soddisfazione, consolidato il grande successo e riservato ai cittadini un’importante risposta culturale con l'organizzazione di numerosi incontri e dibattiti, aumentando così le importanti presenze di giovani studenti, che chiedono altri spazi a loro riservati”.

“Chiedo al sindaco se è intenzione di questa amministrazione proseguire nel programma a suo tempo deciso, di progettare, ricercare i finanziamenti e realizzare un centro di aggregazione, ricreativo e di studio, facilmente collegabile con la biblioteca, certamente molto richiesto e apprezzato dai nostri giovani“ - conclude Scullino che richiede una risposta scritta e un dibattito in consiglio comunale.