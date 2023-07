Speciale Weekend: le nostre migliori proposte su cosa vedere e dove andare in provincia di Imperia

Oggi è una giornata memorabile per gli appassionati di ciclismo: Faustino Coppi, figlio del leggendario ‘Campionissimo’, e Francesco Moser, il ciclista italiano più vincente della storia, saranno i protagonisti indiscussi di ’Pedala col Campione’ in programma quest’oggi a Marina di Aregai di Santo Stefano al Mare. Dopo il talk-show svoltosi ieri sera, oggi c’è attesa per il momento clou della manifestazione quando, alle 9, davanti all’Aregai Marina Hotel & residence, partirà ufficialmente ‘Pedala col Campione’. In prima fila Francesco Moser e Faustino Coppi, oltre a tutti i gli appassionati e i cicloturisti che si aggregheranno. La pedalata, aperta a tutti gli appassionati di ciclismo, non sarà competitiva ma vuol essere un’occasione di aggregazione per condividere una giornata all’insegna dell’amore per le due ruote (più info).



Il concorso nazionale Premio Vermentino di Diano Castello registra quest’anno un nuovo record di etichette partecipanti: 125 in totale. A questa 30esima edizione hanno aderito 79 cantine, in rappresentanza di tutte le zone di produzione (sette regioni). Notizia dell’ultima ora è l’arrivo di alcuni campioni del vino prodotto dalla Cantine Lunae Bosoni di Luni (Sp) con le uve di Zucchero Fornaciari, da vigne di proprietà del cantautore emiliano, site in Lunigiana, al confine Liguria e Toscana. ‘Di.Vino’ – questo è il nome delle etichette di Zucchero (dal nome di un suo celebre successo) – non ha preso parte al concorso, ma sarà esposto e sarà tra i ‘protagonisti’ dei banchi di degustazione curati dai sommelier Ais e Fisar. Numerose sono le iniziative di questa edizione, con location principale il teatro Concordia e non mancheranno laboratori ed esperienze legate ai prodotti liguri a denominazione di origine. Per le serate di oggi e domani, quando in piazza Matteotti si svolgerà la Festa in Ciassa degli Amici del Castello, è previsto un servizio di bus navetta gratuito, da Diano Marina (fermata bus via Cesare Battisti e parcheggio Quattro Strade) dalle ore 17 alle ore 24 (per saperne di più cliccare questo link).



Rimanendo in tema di vini segnaliamo la 13ª edizione di ‘Vini d’Amare’ in programma questa sera a San Lorenzo al Mare, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del settore. Un percorso enogastronomico guiderà i partecipanti tra i carugi del borgo dove protagonisti assoluti saranno i quattro vitigni D.O.C. della Liguria: Pigato, Vermentino, Rossese e Ormeasco. Musica jazz, fisarmonica e flamenco faranno da contorno alla manifestazione.



Dopo l'inaugurazione a giugno, la ‘Sanremo Summer Symphony’ entra nel vivo con una tra le più importanti opere classiche dedicate ai giovani: ‘Pierino e il lupo’, una fiaba musicale sempre attuale composta nel 1936 da Sergej Sergeevič Prokof'ev per voce recitante e orchestra. La scorsa estate è stata molto apprezzata la divertente interpretazione di Rocco Papaleo. Quest'anno l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha invitato sul palco Neri Marcorè, pronto a stupire con la sua ironia e il suo umorismo leggero ed elegante il pubblico e l'orchestra. L’appuntamento è per questa sera all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo con inizio alle 21.30.

Il comico Antonio Ornano, presenza fissa a Zelig, porterà in scena questa sera alle 21.30, a Cala del Forte Arena di Ventimiglia, il suo recital ‘Anthology’, una stand up commedy al naturale, senza orpelli scenografici e senza travestimenti che segna un primo bilancio della carriera del cabarettista ligure, dalle prime esperienze agli spettacoli da monologhista fatti a teatro negli ultimi anni.



‘Il servitore... servito a dovere!’ è il titolo della commedia in costume del '700 di Marisa D'Aloisio e Luciano De Stefanis messa in scena dalla Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della luna’ questa sera alle 21.30 nella città alta.

Guglielmo, l'astuto servitore del duca Ruperto, servendosi del potere ipnotico, appreso da un guru indiano, costringe il suo padrone e la sorella di lui, duchessa Agatha, a fare i lavori di casa, in vece sua l'espediente funziona, ma, come spesso accade nella vita, s'imbatterà in un conte che di tali arti è un vero maestro e il briccone finirà' vittima dei suoi stessi espedienti. Eredità in vista e matrimoni altolocati, completano il corposo intreccio.

Questa sera a San Bartolomeo al Mare, serata conclusiva del Festival M&T, festival di musica e teatro, dedicata al ricordo di Gianni Branca, artista di rilievo internazionale scomparso nel 2014. Durante la serata si esibiranno The Blue Laws & Fratelli Lambretta in ‘Song for a friend’ con ospite speciale Danilo Amerio, grande cantautore italiano noto per la collaborazione alla produzione e alla realizzazione di molti album di artisti come Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Lorenzo Jovanotti, Mia Martini, Aleandro Baldi e Paolo Vallesi.



E non c’è estate senza un concorso di bellezza. Ad aprire le danze nella nostra provincia sarà ‘Miss Val Nervia’ in programma questa sera, sabato 8 luglio, all’Arena del Palabigauda di Camporosso. Come da tradizione, oltre alle varie fasce attribuite a seconda dell’età e del sesso (Miss, Lady, Over e Mister), ogni rappresentante dei comuni della vallata (8 su 9) decreteranno la loro miss che potrà rappresentarli nelle manifestazioni: Miss Apricale, Miss Bajardo, Miss Camporosso, Miss Castel Vittorio, Miss Isolabona, Miss Pigna, Miss Rocchetta Nervina, Miss Ventimiglia. Il concorso verrà ospitato all’interno della serata Live DJS in Bigauda durante la quale dalle ore 18.30 il pubblico potrà ascoltare i brani degli anni degli anni ’70, ’80, ’90 e dalle 22.30 il grande dj di Virgin radio Andrea rock che farà ballare tutti al ritmo delle sue canzoni.

Domani a Bajardo è in programma una giornata dedicata alla danza. La manifestazione propone di vivere un'esperienza unica immersi nella natura e nei suoi ritmi per ritrovare l'armonia tra corpo, mente e spirito attraverso la biodanza. A fare da sfondo alla giornata sarà allestito il mercatino dei libri nuovi ed usati, dei prodotti artigianali e locali e delle case editrici indipendenti.



‘Verso la Via Lattea’ è un’iniziativa gratuita aperta a tutti in programma domani a San Bartolomeo al mare a partire dalle ore 21.30. Si tratta di una passeggiata serale alla scoperta della Via Lattea con punto di ritrovo in località Chiappa, in piazza Sottana. Le osservazioni astronomiche si svolgeranno nel periodo di maggior visibilità della Via Lattea, grazie alle apparecchiature dell’Associazione Stellaria. L’iniziativa è gratuita, non durerà più di un’ora e mezza e vedrà impegnata anche la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare (prenotazioni al numero 0183 417 065)

Passiamo agli eventi musicali di oggi: Questa sera all’Auditorium Comunale di Ospedaletti è in programma un concerto di Martino Biancheri con la sua band ‘Müxica Muderna’ e della cantautrice siciliana Francesca Incudine, accompagnata dal chitarrista Manfredi Tumminello. L’ingresso è gratuito, con offerta libera in favore dell’associazione Rete Sanremo Solidale. Per il Festival Travelling Blues questa sera in Piazza Cavour a Taggia, appuntamento con il Rock'n'Blues di Henry Carpaneto e Di Maggio Bros.

‘La sacralità di Dietrich Buxtehude’ è il titolo del concerto a cura dell’Accademia del Ricercare in programma stasera all’Oratorio di San Giovanni Battista di Riva Ligure. La Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo di Dolcedo ospiterà un concerto di musica lirica con il soprano Monica Russo accompagnata dalla pianista Kristina Gjonej. Mentre a Lucinasco l’appuntamento è con i ‘Concerti sul Lago’. Ad esibirsi il ‘Lagorio Project’ al parco di Santo Stefano. L’ingresso è libero

Ecco quelli di domani: in Piazza Sant’Erasmo ad Ospedaletti si potrà assistere alle 21.30 ad un concerto di musica classica. Ad esibirsi saranno Cristina Noris (Clarinetto), Vitaliano Gallo (Fagotto, Chitarra, Direzione), Massimo dal Prà (Pianoforte) Enzo Cioffi (Percussioni). Il Coro Polifonico Cantores Bormani di Imperia sarà protagonista alle 21.15 nella Chiesa Parrocchiale di Lingueglietta (Cipressa) di un evento di polifonia sacra comprendente brani di Palestrina, Da Victoria, Scarlatti, Pergolesi. Inoltre nella piazzetta antistante la Parrocchiale si potrà assistere ad un’esecuzione di brani polifonici profani .



Concludiamo in nostro vademecum con la presentazione di libri. La scrittrice e giornalista Laura Guglielmi sarà ospite a Pigna e Molini di Triora per presentare la sua ultima fatica letteraria dal titolo ‘Italo Calvino. Alla ricerca di una città scomparsa’. A Pigna oggi alle 17.30 in Piazza Umberto I (loggia Medievale) e domani a Molini di Triora alle 18 in Piazza San Giovanni Lantrua nell’ambito della Rassegna ‘Dall'entroterra che storie!’.

Laura Guglielmi, sanremese, partendo dalle suggestioni dei testi dello scrittore, traccia un itinerario inedito nel tempo e nello spazio. In occasione del centenario della nascita dell’autore delle Città invisibili, racconta la Sanremo di Italo Calvino (1923-1985) ma risale anche indietro nel tempo per ricostruire una città scomparsa. A emergere in questo testo non è solo un percorso geografico-letterario, ma anche l’anima ecologista di Italo Calvino che già negli anni Cinquanta raccontava di uno strampalato Barone Rampante che credeva nei diritti degli animali e degli alberi. Un modo di vedere le cose che gli è stato trasmesso dalla madre Eva Mameli, botanica, e dal padre Mario, agronomo.



Nell’area antistante la Libreria La Fenice libri antichi e moderni, in Piazza V. Muccioli a Sanremo, Faris La Cola presenterà oggi alle 18 il libro ‘Ungern Khan, storia e memoria’. Sempre a Sanremo, ma nella giornata di domani alle 18.30 al Forte di Santa Tecla è in programma la presentazione del libro di Salvatore Vento ‘Geografia sentimentale di un emigrante italiano’.

‘Le inglesi in Riviera durante la belle epoque’ è il titolo della conferenza in programma domenica, alle ore 18, presso il centrale parco della Casa Valdese di Vallecrosia, tenuta da Lilia De Apollonia sulle nobil donne inglesi venute in Riviera dei fiori tra '8 e' 900. Partendo dalle ricerche fatte per il suo libro ‘La Regina la filantropa e l imperatrice’, la giornalista scrittrice parlerà di tutte la ladies che dalla frontiera con la Francia sino a Genova hanno permeato con la loro presenza molte località divenute poi mete turistiche d'eccellenza. A leggere alcuni passi uno degli attori della compagnia creata da De Apollonia, il Circolo Reading e Drama, Roberto Borsi. Nell'incontro aneddoti e ricordi sconosciuti ed interessanti su luoghi e personalità al femminile.



