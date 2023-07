Sanremo: Neri Marcorè si presenta al Royal come 'cameriere', simpatico siparietto in attesa di stasera (Foto e Video)

Dopo l'inaugurazione a giugno, la Sanremo Summer Symphony entra nel vivo con una tra le più importanti opere classiche dedicate ai giovani.

Una fiaba musicale sempre attuale composta nel 1936 da Sergej Sergeevič Prokof'ev per voce recitante e orchestra. ‘Pierino e il lupo’ negli anni ha avvicinato alla musica tanti bambini e ragazzi, ottenendo parallelamente larghi consensi dal pubblico adulto. Del resto sono tantissimi gli artisti illustri che si sono cimentati nella veste del narratore. Tra questi Benigni, De Filippo, Lucio Dalla, Elio e molti altri.

La scorsa estate è stata molto apprezzata la divertente interpretazione di Rocco Papaleo. Quest'anno l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha invitato sul palco Neri Marcorè, pronto a stupire con la sua ironia e il suo umorismo leggero ed elegante il pubblico e l'orchestra.

Quest’oggi la Sinfonica ha organizzato all’hotel Royal un incontro con l’attore che, tra l’altro, è stato protagonista di un simpatico siparietto. Nel corso dell’intervista al Maestro Giancarlo De Lorenzo, ha indossato una giacca da cameriere e si è improvvisato barman, suscitando l’ilarità dei presenti.

Con Marcorè abbiamo parlato dello spettacolo di questa sera: “E’ un’occasione per allargare il giro di conoscenze e frequentazioni. Ma, tornare a Sanremo al di là del Festival, è un modo per unire l’utile al dilettevole. Stasera è una sfida a distanza con Rocco Papaleo, che era qui lo scorso anno. Non so cosa ha fatto lui ma io ho qualche idea per personalizzarlo”. Il teatro ‘Franco Alfano’ è molto importante, dopo la riapertura: “Ho conosciuto la storia del teatro e, anche questo come tutti i luoghi di cultura e spettacolo sono importanti. L’arte serve a portare nuova linfa al modo di pensare e scardinare pregiudizi, diventando persone più aperte e migliori”.

Il Maestro De Lorenzo ha parlato della serata con Marcorè e della stagione che si apre: “Apriremo con uno spettacolo che faremo ogni anno con un attore diverso e un’altra interpretazione. Il resto della stagione vedrà classico ma anche jazz e pop, con nomi di spessore come Alberto Fortis, Malika Ayane e tanti altri. Una stagione che consacrerà ulteriormente la vocazione della nostra orchestra che, quest’anno, raggiungerà i 104 concerti”.