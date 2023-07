Bordighera: ‘Beneath The Surface’, una mostra con artiste provenienti da tutto il mondo

‘Beneath The Surface’ è il titolo della mostra d’arte che sarà inaugurata giovedì 20 luglio, alle ore 18, presso l’Hotel Piccolo Lido di Bordighera, in Lungomare Argentina.

La mostra Beneath the surface è una mostra dedicata al collettivo Global ARTelier 21, un gruppo di artiste provenienti da Australia, Irlanda, Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. Un gruppo affiatato nato con l’intento di portare una ventata di aria fresca, un nuovo modo per esprimersi attraverso l’arte intrinseca ed intuitiva. Proprio come nella vita, le prime impressioni non sempre rispecchiano quello che ci circonda, è necessario esplorare più a fondo per capire ciò che si nasconde agli occhi. Bisognerebbe guardare al disotto della superficie per svelare la vera natura del creato, scendere in profondità per conoscere realmente la sua storia. Le opere d'arte presentate si ispirano agli strati della vita, al nostro passato, presente e futuro, un excursus sulla vita delle artiste in mostra, un mettersi a nudo adatto solo a chi saprà e sarà pronto a vedere oltre tutte queste velature. I ricordi e le emozioni sono intrecciati e si rivelano sotto alle singole pennellate; alti e bassi si alternano come nella vita, plasmandoci verso chi siamo veramente.



Beneath the surface sarà visitabile dal 20 al 29 luglio 2023 da lunedì a domenica con orario continuato. Entrata libera (Altri orari solo su appuntamento). La mostra è a cura di YAH - Young Art Hunters Associazione E.T.S. in collaborazione con l’Hotel Piccolo Lido di Bordighera.