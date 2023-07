Al Marm il primo appuntamento serale estivo “Extra Omnes! Alla scoperta di Diano Marina”

Il Museo Civico del Lucus Bormani organizza, mercoledì 12 luglio alle 21, il un nuovo appuntamento serale “Extra Omnes! Alla scoperta di Diano Marina”.

Lo staff del museo accompagnerà residenti e turisti in una suggestiva visita “in notturna” alla scoperta dei monumenti storici e artistici della “Città degli Aranci”. Attraversando le vie del centro sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio nella storia, riscoprendo alcuni luoghi del passato molto importanti per la comunità dianese: il Palazzo del Parco, “polo culturale” di Diano Marina e sede del Museo e della Biblioteca Civica, la chiesa di N.S. di Lourdes con l’Istituto delle Suore Clarisse della SS. Annunziata, la chiesa di S. Antonio Abate, il Monumento ad Andrea Rossi “Pilota dei Mille”, l’Oratorio della SS. Annunziata, i palazzi del centro storico, in particolare Palazzo Ardoino, Palazzo Maglione, Villa Scarsella.

La visita, della durata di un’ora e mezzo circa, prevede un contributo di 2,50 euro a partecipante. È gradita la prenotazione allo 0183.497621 (dalle 9 alle 12) o all’indirizzo mail museodiano@istitutostudiliguri.191.it. Il ritrovo è presso l’atrio del Palazzo del Parco di Diano Marina (Corso Garibaldi 60) alle 20.45. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso: intero € 5,00; ridotti € 2,50 e 2,00. Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì e venerdì 9-12/21-23; giovedì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.