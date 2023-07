A Imperia la presentazione di “L’ombra di Perseo” di Daniela Mencarelli Hofmann

Giunta ormai al terzo appuntamento, dopo la presentazione di “La pasta del capitano" di Geneviève Alberti e “Ti darò i miei occhi” di Antonella Squillace, “Parole di donne”, la rassegna letteraria al femminile organizzata a Imperia dal gruppo Facebook VivImperia con la scrittrice Geneviève Alberti ed Elena Orsini, ex insegnante e attrice, prosegue con la presentazione di “L’ombra di Perseo” di Daniela Mencarelli Hofmann.

Primo romanzo di Daniela Mencarelli Hofamann, L’ombra di Perseo, è un thriller che si snoda a partire dal letto di ospedale dove Marco si sveglia senza memoria e accusato di aver ridotto la moglie Laura in fin di vita. Solo la figlia Zoe crederà alla sua innocenza mentre la trama di dipanerà scandagliando le dinamiche psicologiche che si celano dietro la violenza di genere, senza mai cadere nel banale. “L’ombra di Perseo” è edito da Le Mezzelane.

Laureata in Scienze Politiche, Economia Ambientale e dello Sviluppo e Pedagogia, Daniela Mencarelli Hofamann vive tra Zurigo e Costarainera e ha dedicato parte della sua vita alla ricerca ambientale, alla cooperazione e all’insegnamento. Appassionata di scrittura, pittura, psicologia, conduce laboratori di poesia visiva in più lingue, per adulti e ragazzi in Italia e in Svizzera.

L’aperilibro si svolgerà alle 18,30 presso il Bar11 di Monica Tondelli, in piazza Edmondo de Amicis 11.