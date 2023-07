Torna la rassegna canora “Sanremo T’inCanta” e si sposta in piazza Eroi

Nel calendario delle manifestazioni dell’estate 2023, la musica ha uno spazio rilevante ed in questo settore cresce l’attesa per l’ormai serata d’esordio della rassegna canora “Sanremo T’inCanta” organizzata dall'assessorato al Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo e l'associazione Viva Armea.

Lo spettacolo avrà la sua serata d’esordio giovedì 13 luglio, in piazza Eroi Sanremesi, zona monumento a Siro Andrea Carli, con inizio alle 21.

“Grazie al successo ottenuto, il format torna per il secondo anno e farà cantare dal vivo turisti e residenti sulle note dei successi del Festival di Sanremo nonché di famose cover italiane ed internazionali, tutte canzoni rimaste nella memoria e nel cuore del pubblico - dichiarano gli organizzatori - oltre al gradimento ed all’attesa del pubblico, la rassegna ha registrato grande attenzione sia con numerose richieste di partecipazione tra le quali, nella prima serata, si esibiranno con successi italiani ed internazionali: Maria Nardozza, Luca Rolando, Alessandro Fontò, Barbara Vitale, Luana Le Fevre, Christian Saccoccia, Marisa D’Aloisio, Ferruccio Barricalla, Guido Mari, Nick De Stefano, Paolo Pippione, Martina Di Giovanni, Tommaso Crisafulli, Costanzo Fissore, Maria Pina Cava, Giancarlo Silvestri, Emilia Latella, Cristiano Pilone, Robertino Fotia. Ospiti della serata Geisa Rodriguez e Maurizio Carsughi che proporranno uno spettacolo ed esibizione latino americana”.



Geisa Rodriguez è nata a Guantanamo, a Cuba. Diplomata della scuola da arte de Guantanamo,diplomata della scuola di varietur Tropicana in Ciudad Havana, ballerina e coreografa di folklore internazionale e Danza moderna. Attualmente insegnanti di balli latinoamericano con la scuola Onda Cubana, inizio il percorso a Sanremo nel 2000.

Maurizio Carsughi, vissuto a Ventimiglia fino ai 20 anni, poi trasferito a Tenerife dove ha vissuto per 16 anni ed ha iniziato a conoscere il mondo del ballo latino. Negli ultimi anni vissuti la ha conosciuto la bachata "fuego pegao" uno stile di unico e peculiare nel suo genere. Tornato “a casa” da poco più di un anno ha iniziato ad insegnare lo stile di ballo, cercando di mettere in pratica l'esperienza di Tenerife.