Riva Ligure, “Sale in Zucca”: grandi applausi per Matteo Bassetti e partenza con il botto per la rassegna promossa dal Comune di Riva Ligure.

Un pubblico numerosissimo di oltre 300 persone ha partecipato ieri sera al primo appuntamento della rassegna “Sale in Zucca”, che ha avuto come protagonista il professo Matteo Bassetti ed il suo ultimo libro “Il mondo è dei microbi”. Rispondendo alle domande del conduttore della rassegna, Claudio Porchia, il noto infettivologo ha raccontato la sua esperienza prima e dopo il Covid, richiamando l’attenzione del pubblico sull’importanza delle vaccinazioni e sulla urgenza di ridurre il consumo di antibiotici, alternando racconti autobiografici a spiegazioni più tecniche. Un incontro durato oltre un’ora, con i ripetuti e lunghi applausi del pubblico a sottolineare i passaggi più significati dell'autore.

Sul palco anche il sindaco Giorgio Giuffra e fra il pubblico molte autorità civili e militari, l’Assessore Marco Scajola e la consigliera regionale Chiara Cerri insieme con tutta l’amministrazione comunale e l’assessore alle manifestazioni, Francesco Benza.

Grande successo anche per la novità introdotta in questa edizione della rassegna, l’abbinamento di un vino del territorio con il libro ed il tema della serata. Grazie alla collaborazione fra la Cantina SanSteva di Marco Risso con il professor Vincenzo Gerbi dell’ONAV, è stato scelto il Vermentino Riviera Ligure di Ponente DOC 2021 per un brindisi finale con l’autore e il pubblico presente.

Un vino di colore giallo paglierino, dal profumo: intenso con una buona acidità e sapidità. Un vino che si adattava perfettamente al secondo capitolo del libro, “Lux e Veritas”, luce e verità, un motto che accompagna il prezioso lavoro e il grande impegno del professor Bassetti. E cosa c’è di più luminoso e vero di un ottimo Vermentino della Riviera di Ponente?

Matteo Bassetti mentre riceve al termine dell'incontro una campionatura di Vermentino 2021 da Marco Risso.

La rassegna letteraria promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem con la direzione artistica di Claudio Porchia prosegue nel mese con il seguente programma:

Luglio

· 11 martedì Barbara Ronchi della Rocca “Il mondo dei fiori”

· 21 venerdì Antonio Padellaro “Confessioni di un ex elettore”

· 27 giovedì Bruno Gambarotta “Fuori programma”

Agosto

· 3 giovedì Maurizio Pescari “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” Alessandro Carassale “Mercanti d'olio” con Franco Roi

· 10 giovedì Laura Calosso “Grand Hotel Bordighera” e Paola Forneris “La presenza degli Inglesi a Sanremo”

· 17 giovedì Federico Marchi “Volevo fare l’arbitro” con giornalista Marco Corradi e l’attrice Graziella Tufo

· 24 giovedì Alberto Patrucco “AbBRASSENS”

· 28 lunedì serata Moscatello di Taggia

· 31 giovedì Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle” con attrice Cristina Sarti

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

'Sale in Zucca' è promossa dal Comune di Riva Ligure con il sostegno di Marina degli Aregai Resosrt, Cantine San Steva ed il contributo di Banca Caraglio.

“Sale in Zucca 2023 + partita nel migliore dei modi – commenta il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra - si conferma come il talk show più atteso dell’estate, capace di attirare un grande pubblico. Facendo crescere non solo il prestigio e l’appeal turistico di Riva Ligure, ma di tutta la Riviera dei Fiori. Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessore della Regione Liguria, Marco Scajola per averci consentito di aprire la kermesse con la partecipazione prestigiosa del Prof. Matteo Bassetti”.