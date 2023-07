Il Casinò di Sanremo rende omaggio alla storia della moda con il “Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana”

Nel ricordare il Festival della Moda Maschile, evento che si svolse dal 13 settembre 1952 sino al 1979 poi ripreso dal 1983 agli anni '90, storia riportata nel volume “Casinò di Sanremo Festival della Moda Maschile. Il Made in Italy veste il Mondo”, il Casinò di Sanremo indice la prima edizione del “Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana”. Un premio dedicato al “su misura”, a creazioni realizzate con tessuti ecosostenibili, un riconoscimento che annovera la partnership della Confartigianato, della Fondazione Stefano Zecchi, della Fondazione Famiglia Piacenza.

“Il Casinò ha recuperato la tradizione legata all’alta sartoria, che ha sempre contraddistinto la sua storia già negli anni '20, quando fu eletta quale prestigiosa location per grandi sfilate - ricorda il presidente e amministratore delegato Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Lucia Artusi ed Eugenio Nocita - una tradizione riportata in auge dal Premio Arbiter negli anni 1952 con il Festival della Moda maschile. Questo nuovo concorso riprende, innovandola, l’attenzione aziendale verso il Made in Italy, sostenendo soprattutto i giovani stilisti che cercano nuove forme di espressione”.



Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana - Regolamento

Il Casinò di Sanremo, ricordando il settantesimo Anniversario + Uno del Festival della Moda maschile, nato nelle sue sale il 13 settembre 1952, in collaborazione con Confartigianato, Fondazione Stefano Zecchi, Fondazione Famiglia Piacenza, indice la prima edizione del Trofeo “Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana” dedicato all’artigianato e allo stile su “misura”, realizzato esclusivamente con materiali ecosostenibili.

Le creazioni, che dovranno confrontarsi con tessuti innovativi e con l’originalità delle forme, verranno presentate in una cerimonia dedicata, che si svolgerà il 2 settembre nel Teatro del Casinò di Sanremo. La giuria selezionerà la terna dei vincitori ed attribuirà in tale sede il Trofeo finale.

L’evento prevederà, nel rispetto della grande tradizione legata al mondo della creazione sartoriale, che elesse Sanremo come città simbolo già negli anni Venti, l’organizzazione di un convegno sul futuro del Made in Italy.

Scopo del trofeo

Il Trofeo “Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana” si pone come finalità la promozione di una creatività, che si fondi plasticamente con tessuti nuovi ed antichi al tempo stesso, nella ricerca di un nuovo rapporto tra la materia lavorata e l’ideale di una vestibilità che coniughi stile, personalità e rispetto per l’ambiente.

Nel premiare l’abilità, la genialità e l’innovazione si vuole continuare a credere fortemente che il gusto italiano sia in un divenire costruttivo, in grado di coniugarsi con un nuovo umanesimo, dove i traguardi estetici possano essere raggiunti nel binomio: qualità dei tessuti bio e creatività dello stilista.

Al Trofeo possono accedere tutte le sartorie con criteri artigianali di produzione, scuole di sartoria e anche singoli aspiranti stilisti. Al Trofeo si può partecipare con un solo capo o abito. Possono essere presi in considerazione solo candidati maggiorenni o minorenni autorizzati da un genitore con patria potestà o da chi ne faccia le veci.

Iscrizione

Per iscriversi occorre inviare una email a area.info@casinosanremo.it con la dicitura “Trofeo Festival dell’alta Sartoria ecosostenibile italiana” indicando le proprie generalità, della propria sartoria o scuola e la volontà ad iscriversi al Premio.

Ogni candidato dovrà redigere il bozzetto e realizzare il capo utilizzando tessuti ecosostenibili a tema libero o a tema “ Moda e musica” inviandolo a Casinò di Sanremo corso Inglesi 18 – 18038 Sanremo entro il 20 luglio con pacco assicurato. L’organizzazione non risponde di eventuali perdite o anomalie del capo inviato.

Un ristretto Comitato di esperti valuterà tutte le candidature e determinerà la terna finalista.

I tre abiti o capi finalisti saranno presentati il 2 settembre 2023 durante la cerimonia del Premio. I risultati verranno pubblicati sul sito www.casinosanremo.it e a livello mediatico.

La giuria insieme al comitato d’onore del Premio determinerà il vincitore. Riceverà il Trofeo e verrà presentato in una serie di eventi legati alla città di Sanremo. La giuria si riserva di assegnare altri riconoscimenti: Premio alla carriera (fuori concorso) o segnalazioni in base all’originalità e all’età dei partecipanti o alle modalità di esecuzione.

Note

Le spese di spedizione ed eventuale rientro del capo sono a carico del candidato. Il capo prodotto resta di proprietà del candidato, che potrà ritirarlo dopo il Trofeo o chiederne a proprie spese la restituzione.

Qualsiasi dichiarazione rivelatasi mendace comporterà l’esclusione dal Trofeo. Tutti i dati dei candidati saranno trattati secondo la normativa privacy. ( www.casinosanremo.it )