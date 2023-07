Conto alla rovescia per “Sanremo in Sport Estate 2023” e le attività negli spazi verdi comunali

Tutto pronto per “Sport all’aperto 2023” e “Sanremo in sport - Estate 2023”, le due iniziative promosse dall’Amministrazione comunale (assessorati al turismo e allo sport guidato da Giuseppe Faraldi e al verde pubblico guidato da Mauro Menozzi) e curate dal consigliere comunale Ethel Moreno.

Dopo l’apprezzamento degli scorsi anni, infatti, vengono riproposte queste iniziative con l’intento di avvicinare allo sport e sostenere il mondo sportivo permettendo una maggiore fruizione degli spazi verdi comunali.

Anche con quest’edizione di “Sport all’aperto 2023” sono stati messi a disposizione delle associazioni che hanno aderito alcuni spazi verdi comunali a titolo gratuito per svolgere attività sportive e/o motorie all’aperto (sino al 31 dicembre 2023), anche attraverso l’organizzazione di centri estivi, senza ulteriori oneri a carico degli organizzatori e assicurando la contestuale libera fruizione dei luoghi da parte della cittadinanza.

Gli spazi individuati sono: parco delle Carmelitane (adiacente nuova stazione ferroviaria), giardini Nobel (tra via Nobel e c.so Cavallotti), Villa Ormond (adiacente e davanti la palestra), parco di Villa del Sole, giardini Regina Elena, parco Madonna della Guardia, San Romolo (parco frontale ristorante), parco Foce (tra via Hope e c.so Inglesi), pista d’atletica (tra la pista d’atletica e la pista ciclabile), piazza S. Costanzo.

Come gli scorsi anni, “Sanremo in sport – Estate 2023” prevede la promozione, da parte del Comune, di un calendario di lezioni sportive e/o motorie gratuite e aperte a tutti, residenti e turisti. Realizzate dalle associazioni sportive che hanno manifestato la disponibilità - ben 40 associazioni sportive (lo scorso anno erano 30) -, si svolgeranno negli impianti sportivi comunali o in altro spazio pubblico aperto.

E torna la festa finale di esibizione da parte delle associazioni sportive che aderiranno al progetto in spazio pubblico individuato dall’Amministrazione comunale, già fissata per sabato 30 settembre.

Gli assessori Giuseppe Faraldi e Mauro Menozzi (verde pubblico) dichiarano: “Riproponiamo queste iniziative perché abbiamo potuto constatare quanto sia apprezzato da adulti e bambini poter praticare attività sportiva all’aria aperta. E in effetti crescono anche le adesioni delle associazioni, segno che i progetti “Sport all’aperto” e “Sanremo in sport” incontrano il favore di molti. Queste iniziative sono strumenti in più per valorizzare il verde e promuovere le attività sportive locali, in un’ottica di stretta sinergia con il tessuto sportivo del nostro territorio. Ringraziamo quindi le associazioni che hanno aderito, gli uffici comunali per il lavoro svolto e tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione di questi progetti”.

E Ethel Moreno, consigliere comunale che ha ideato e curato i progetti, conclude: “Ritengo che queste due iniziative abbiano molteplici funzioni non solo sportive e di promozione dello sport e delle associazioni ma anche sociali. Funzione di promozione dello sport perché mettono in luce la grande offerta sportiva che è presente nella nostra città, grazie alle tante associazioni sportive che operano sul territorio spinte dalla passione per quello che fanno e per i nostri ragazzi e cittadini. Sport che insegnano i valori del confronto, della sana competizione, amicizia, solidarietà e dell’importanza del movimento, anche da un punto di vista della salute. Funzione sociale nel creare occasioni gratuite di socializzazione e di movimento superando ogni barriera legata allo status economico e sociale. Funzione di far conoscere ulteriormente i parchi, i giardini e riscoprire il piacere di viverli anche facendo attività fisica all’aperto grazie al clima che lo consente praticamente tutto l’anno”.