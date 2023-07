Ceriana si veste di musica per due giorni con la prima edizione di ‘Certe Note’

Un nuovo festival si affaccia nel panorama degli eventi estivi del Ponente Ligure per confermare l’antica tradizione musicale di Ceriana, storico borgo nell’entroterra di Sanremo.



Venerdì e sabato, in piazza Marconi e in corso Italia si terrà la prima edizione di ‘Certe Note’, rassegna dedicata al cantautorato organizzata dall’associazione ‘Fare Musica’ in collaborazione con il Comune di Ceriana, da un’idea di Massimo Rebaudo e Larry Camarda, che ne cura la direzione artistica.

Tutti i protagonisti sono cantautori liguri ad eccezione di, rocker di Reggio Emilia noto per aver fondato i Rocking Chairs e con una lunga carriera solista che ha alternato produzioni in italiano e in inglese. In questa occasione presenterà il suo ultimo album “Still rocking” che sta portando in tour in tutta Italia. La formazione della band comprende Graziano Romani voce solista, chitarra acustica ed elettrica; Max Marmiroli al sax, flauto, armonica, percussioni e cori; Follon Brown alla chitarra elettrica solista e cori; Lele Cavalli al basso e cori; Nick Bertolani alla batteria.A ‘Certe Note’ ci saranno il cantautore, autore, sobillatore culturale, cantante impegnato da anni nella west coast ligure;, cantautore, attore e organizzatore di importanti eventi;, artista dalla vene bizzarra e dalla scrittura originale;, artista poliedrico, cantante e autore che presenterà il suo nuovo singolo “Cuore rotto” che anticipa il suo prossimo album.Presenta le seratePrima dei concerti in piazza, dalle 18 in corso Italia suoneranno ie iL’ingresso agli spettacoli sarà gratuito. Accoglienza cerianasca assicurata.