Concerto di musica lirica, sabato alle 21 a Dolcedo, lontano dal rumore della costa affollata, nell'atmosfera tranquilla del borgo e nello splendore degli stucchi dorati della chiesa parrocchiale barocca San Tommaso Apostolo.

Verranno eseguite arie di C. W. Gluck, F. Schubert, G. Verdi, F. Cilea, G. Puccini, P. Mascagni dal soprano Monica Russo, accompagnata dalla pianista Kristina Gjonej ed inoltre al pianoforte il Notturno in Do diesis min. Op, post.n. 20 di F. Chopin.