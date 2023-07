A Imperia Oneglia a 'L’approdo' con le serate di CNA Imperia tra cultura e eccellenze del territorio

Venerdì 7 luglio ore 21.00 presso il centro L’Approdo, l’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia, arriva il documentario “Voci dall’entroterra” di Simone Caridi e Diego Rossi che “sbarca” per la prima volta sulla costa…

Il Documentario di 62 minuti che racconta l'estremo ponente ligure e la cultura contadina che si è persa si inserisce nell’ambito degli eventi estivi organizzati dalle associazioni di categoria nello spazio L’Approdo e in questo caso da CNA Imperia che a fine documentario proporrà “un assaggio” dei prodotti delle valli, per sentire anche i sapori che traspaiono dalle immagini e dai suoni del progetto filmico.

Simone Caridi: "Un viaggio lungo quasi 4 anni iniziato nell'ottobre del 2016, in quell'occasione ci siamo incontrati con Diego Rossi e abbiamo deciso di partire a raccontare qualcosa che amavamo, il nostro territorio e soprattutto l'entroterra. La domanda era c'è un qualcosa che accomuna le valli? In un mondo che negli ultimi 50 anni è cambiato profondamente? Siamo andati a scoprirlo attraverso le voci di chi ci ha vissuto, le immagini e per concludere con coloro che stanno vivendo e vivranno l'entroterra.

Non concentrandoci su una sola valle, ma mettendone in relazione diverse e cercare in fase di montaggio di rendere tante voci una sola per cercare i punti in comune se ce ne fossero stati. In quel mese siamo partiti con la prima intervista, una prima voce dall'alta valle argentina Nino Lanteri mancato qualche anno fa e poi altre 9 voci si sono aggiunte da Isolabona a Mendatica, 10 voci, 10 persone molto differenti che però avevano un grande racconto quello di una filosofia di vita".

Infine, come dicevamo, la degustazione di prodotti tipici, eccellenze delle valli coinvolte nel video, sarà una curiosa e gustosa occasione, da non perdere per residenti e turisti, per venire a conoscere da vicino il lavoro degli artigiani e lo stretto legame fra i prodotti dell’entroterra e la costa …

Le seguenti aziende protagoniste della sono:

Triora: Toma di Pecora Brigasca Az. Nevio Balbis

Triora: Pane di Triora del Panificio Asplanato

Isolabona: Olio e vino Azienda Agr. Agricola Grillo

Imperia: Pandolce Ligure della Pasticceria Trucco

Bajardo: Crustoli de La Bottega di Bajardo di Simona Orrao

L’ingresso alla proiezione è libero e saranno presenti gli autori e i produttori in sala.