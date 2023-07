Ospedaletti: alla rassegna 'Aperibook' ospite la scrittrice Morena Fellegara i suoi lavori

Venerdì 7 luglio alle ore 19 allo Stabilimento Balneare La Scogliera Beach di Ospedaletti la scrittrice Morena Fellegara presenterà i suoi lavori all'Aperibook.

"All'ora dell'aperitivo, quando stare in riva al mare è più piacevole e l'aria si rinfresca un pochino non c'è niente di meglio che passare un'oretta in compagnia. Venerdì potrete passarla insieme a Morena Fellegara.