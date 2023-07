Mappatura delle spiagge: ieri nuova riunione del tavolo tecnico interministeriale con la Cna

Si è svolta ieri a Palazzo Chigi la seconda riunione del tavolo tecnico interministeriale per definire la mappatura delle spiagge della nostra penisola.

“È stato un incontro molto proficuo - dichiara Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di CNA Balneari che ha partecipato ai lavori del tavolo istituzionale – e ci sono i presupposti per concludere una ‘querelle’ decennale con l’Europa. I dati presentati in questa sede dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, attraverso il Sistema Informativo Demanio in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto milleproroghe, fanno ben sperare sulla disponibilità, e non la scarsità, della risorsa spiagge per nuove iniziative imprenditoriali senza dover mandare in liquidazione l’attuale sistema balneare. In occasione della prossima riunione del tavolo tecnico, prevista per il 20 luglio, verranno presentati dati più strutturati che potranno dare certezze durature per il futuro del comparto composto da 30mila piccole aziende familiari e rafforzare la non applicazione della Direttiva Bolkestein nel confronto con la Commissione Europea”.

“CNA in tutti questi anni - afferma Luciano Vazzano segretario territoriale imperiese - ha sempre sostenuto con fermezza l’ esigenza della mappatura come strumento risolutivo della questione, proprio perché convinti che la risorsa spiaggia fosse sufficiente anche per nuove realtà imprenditoriali e siamo molto soddisfatti da quanto emerso dal tavolo tecnico perché parrebbe che i dati numerici siano concordi con quanto il comparto sostiene da anni. E’ fondamentale quindi proseguire per questa strada augurandoci di poter metter un punto a questo insostenibile stato di incertezza per la categoria”.

Anche Giulia Giorgini, Presidente balneari della Provincia di Imperia si ritiene fiduciosa per la via intrapresa dal tavolo tecnica e attende con speranza ed ottimismo la nuova riunione.