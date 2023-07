Ventimiglia, linea dura del Comune contro le discariche abusive: al via controlli e sgomberi (Foto)

Troppe discariche abusive a Ventimiglia. Da oggi iniziano così sgomberi e maggiori controlli da parte del Comune.

Il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore Milena Raco hanno, infatti, scelto una linea dura contro i furbetti dei rifiuti. “Oggi e domani vi saranno controlli e sgomberi” - svela l’assessore di Ventimiglia con delega all’Ambiente, all’Igiene e nettezza urbana e al Ciclo delle acque Milena Raco - “Partiremo con il recupero degli ingombranti mobilitando gran parte del servizio, sin dal mattino presto fino a fine raccolta, conferendo in discarica numerosi metri cubi di materiale. Verranno sgomberati anche i ‘rifiuti speciali’, come l’amianto, i copertoni, la lana di roccia, le vernici, i materiali da brucio, i barattoli, i medicinali e le morchie, che prevedono una procedura di smaltimento specifica. Gli addetti della Tecnoservice andranno a recuperarli, in seguito, con un camion a parte. Faranno, perciò, due viaggi diversi. Verranno poi installate postazioni di video sorveglianza che consentiranno di punire i trasgressori, come già accaduto nei giorni scorsi nelle aree già dotate di tali sistemi, cogliendoli in flagranza di reato. Nei prossimi giorni verranno implementati gli orari di apertura della discarica di Bevera con due pomeriggi aggiuntivi, oltre alle aperture mattutine, per consentire più disponibilità al conferimento in loco".

Oltre alla posa di telecamere per l’identificazione e il sanzionamento di evasori e abusivi da oggi sono previsti anche sgomberi nelle frazioni e nelle zone marginali della città, attualmente nel degrado a causa dell’inciviltà dimostrata da cittadini e vicini di passaggio che scaricano materiali speciali ed ingombranti sul territorio. “Le discariche sono state identificate nei primi giorni del mio mandato, non ci siamo dimenticati della loro esistenza, come molti hanno segnalato, semplicemente aspettavamo il ritiro che era stato programmato. C’è uno smaltimento particolare che va effettuato nei termini di legge" - sottolinea l’assessore Raco.

“Ereditiamo un progetto di nettezza urbana vagliato e sostenuto da precedenti amministrazioni - prosegue il sindaco Flavio Di Muro - che oggi mostra tutti i suoi limiti. È di difficile attuazione e poco si adatta alla complessità del vasto territorio ventimigliese e comprensoriale, ma faremo tutto il possibile per individuare modalità e azioni efficaci per migliorare l’igiene ambientale, la pulizia e il decoro. Abbiamo già fatto un primo incontro operativo con la ditta incaricata: nelle maglie del capitolato apporteremo i dovuti accorgimenti per implementare i servizi resi. Partiremo dalle discariche a cielo aperto con una retata dei rifiuti ingombranti in centro città e nelle frazioni finora dimenticate”.

A coordinare l'operazione di sgombero voluta dall'Amministrazione Di Muro sarà la polizia locale.