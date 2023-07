Discariche abusive in città e nelle frazioni, ruspe in azione a Ventimiglia (Foto e video)

Sgomberate alcune discariche abusive a Ventimiglia. È iniziata questa mattina l’operazione di controllo, pulizia e sgombero da parte del Comune. Il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore Milena Raco hanno, infatti, scelto una linea dura contro i furbetti dei rifiuti e le discariche abusive presenti sia nel centro della città che nelle frazioni.

Materassi, reti, mobili, sedie e sdraio abbandonati sono solo alcuni degli oggetti che sono stati portati via dalle ruspe e dagli addetti della Teknoservice. La pulizia ha riguardato alcune zone del centro città e le frazioni di Latte, Sealza, Grimaldi e Bevera. A coordinare l'operazione di sgombero, voluta dall'Amministrazione Di Muro, è stata la polizia locale.

Il Comune contro le discariche abusive ha predisposto un nuovo piano d’azione che prevede anche l'installazione di telecamere per l’identificazione e il sanzionamento di furbetti dei rifiuti e abusivi e l'ampliamento degli orari per il conferimento nella discarica di Bevera. "Ho ripristinato anche il servizio di pulizia delle strade e dei marciapiedi cittadini che era stato ideato 'Per una città più pulita'. Le zone interessate dalla prima fase del progetto erano state divise in diverse aree (gialla, rissa, blue, verde e arancione) per le quali è previsto un giorno al mese di pulizia” - dice l’assessore di Ventimiglia con delega all’Ambiente, all’Igiene e nettezza urbana e al Ciclo delle acque Milena Raco - “Secondo il servizio la zona gialla, che comprende il lato sud di via Roma (tratto compreso tra via Ruffini e via Chiappori); via Chiappori (tratto compreso tra passeggiata Oberdan e via Roma); via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Chiappori e via Matteotti); via Carso (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Roma); via Matteotti e via Ruffini (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Roma), prevede la pulizia il primo mercoledì del mese. La zona rossa, invece, che comprende piazza Cesare Battisti; via della Repubblica {tratto compreso tra via Cavour e Piazza Cesare Battisti); via Carso (tratto compreso tra via Roma e via Sottoconvento); via Hanbury; via Metella e via Agricola, dovrebbe essere pulita il secondo mercoledì del mese. La zona blu, che comprende via Cavour (tratto compreso tra via Martiri della Libertà e Largo Torino); via Aprosio (tratto compreso tra Largo Torino e via della Repubblica) e via Bligny, prevede la pulizia il terzo mercoledì del mese. La zona verde, che comprende via Chiappori (tratto compreso tra via Cavour e via Roma); via Roma lato nord (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffini); via Carso (tratto compreso tra via Roma e via Sottoconvento); via Sottoconvento (tratto compreso tra via Mazzini e via Chiappori); via Mazzini (tratto compreso tra via Chiappori e via Cavour); via Cavour (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffini) e via Ruffini (tratto compreso tra via Roma e via Cavour), prevede la pulizia il quarto mercoledì del mese mentre per la zona arancione, che comprende via Mameli; via Cavour (tratto compreso tra via Ruffini e via Martiri della Libertà); via della Repubblica (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Cavour); via Roma {tratto compreso tra via Ruffini e via Bligny) e via Martiri della Libertà (tratto compreso tra via Girolamo Rossi e via Roma), la pulizia è prevista il primo lunedì del mese".

“Inoltre, ho dato ordine di far partire la raccolta differenziata nelle frazioni” - fa sapere l'assessore Raco - “La ditta doveva procedere da marzo del 2023 ma è risultata inadempiente, lo stesso era successo anche per la raccolta dei rifiuti urbani con il metodo porta a porta da Roverino alta a Porra, che ora partirà”. L’intervento di rimozione straordinaria proseguirà anche domani visto che sono ancora tante le zone, sia in centro che in periferia, da ripulire dai rifiuti abbandonati.