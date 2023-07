Una nuova presidente per il Lions Club Ventimiglia: fine mandato per Liria Aprosio

Senia Seno è la nuova presidente del Lions Club Ventimiglia. Come da tradizione, la cerimonia di avvicendamento con la presidente Liria Aprosio, si è svolta con il 'Passaggio della campana', al termine della serata organizzata presso il Grand Hotel Del Mare Resort di Bordighera.

Alla serata hanno preso parte numerosi soci e ospiti francesi legati al L.C. Ventimiglia. Tra i presenti, anche il Secondo Vice Governatore Vincenzo Benza, in rappresentanza del Governatore Sabattini, il Primo Vice Governatore Daniele Mineo del Distretto Cote d’Azur e Corse, i Past Governatori Ottolenghi, Palmero, Rebaudo e Seno, la Presidente Distrettuale Leo Barbara Provera.

La Presidente Liria Aprosio ha affermato che quello appena trascorso è stato un anno denso di avvenimenti. "...il proposito di realizzare l’acquisto di un cane guida per non vedenti ha giustificato tutto il lavoro che i soci del club hanno fatto tutti insieme. - ha ricordato - Sono stati proposti service di varia natura nelle scuole ma anche molti a favore della città di Ventimiglia. Un po’ di ecologia, un po’ di cultura e di storia, un po’ di interventi umanitari, un po’ di sport, benessere e svago: tutti insieme i soci hanno dimostrato che gli interessi e gli interventi dei Lions sono a tutto tondo. Il club è riuscito ad essere conosciuto da vari ambienti sociali che hanno scoperto ed apprezzato la nostra Associazione di volontariato".

Nella stessa serata è stato consegnato l’assegno, destinato al Servizio Cani Guida Lions di Limbiate, nelle mani di Sara D'Amico, delegata di zona per il settore Cani Guida. Seguendo il protocollo lionistico sono stati assegnati i Certificati di Apprezzamento a numerosi soci che si sono particolarmente distinti nella gestione dei service. Molti applausi quando è stato insignito del Melvin Jones Fellowship Progressive il dott. Claudio Allavena.

"La nostra Associazione e il nostro club sono da sempre impegnati nella prevenzione e cura della cecità e delle malattie oculari. - ricordano dal Lions Club Ventimiglia - Tra queste vi è l’Ambliopia che se diagnosticata in tempo utile, può essere curata con ottimi risultati. Di fatto sono stati visitati centinaia di bambini, individuati numerosi casi di ambliopia, segnalati decine di bimbi che necessitavano dell’intervento dello specialista. Tutto questo grazie al socio Claudio Allavena: esempio di dedizione in tutte le campagne di servizio del nostro club nella lotta alla cecità e alle malattie della vista".

La Presidente ha poi ringraziato tutti i soci che hanno contribuito al positivo andamento dell’anno lionistico secondo le proprie disponibilità. "Un grazie speciale ai membri dello staff: la Cerimoniera Senia Seno, il Segretario Gianni Rebaudo ed il Tesoriere Marco Prestileo. Senza il loro supporto non si sarebbe potuto realizzare un programma come quello portato a termine".

In conclusione della serata il socio anziano Gustavo Ottolenghi, a nome di tutti i soci, ha donato alla Presidente uscente un martelletto di legno in ricordo dell’anno di sua Presidenza. Le ultime fasi del rituale lionistico hanno visto lo scambio delle pin: la Presidente entrante Senia Seno ha donato la pin di Past President alla Presidente uscente e quest'ultima ha appuntato a Senia Seno la pin da Presidente per l’anno 2023/24.