Cesio: grande successo per la 'Napoleonica', corsa sul Colle San Bartolomeo con la Riviera Triathlon (Foto)

Il Comune di Cesio torna nuovamente protagonista, insieme alla Provincia di Imperia, al Comune di Chiusanico e alla Riviera Triathlon 1992, con l’organizzazione de La Napoleonica che ha visto andare in scena per il secondo anno consecutivo il Trail Fidal, la 5 e la 2,5 miglia.

Confermata la location che ha ospitato la partenza e l’arrivo: Colle San Bartolomeo presso il quale, a fine gara, il Ristorante La Pineta ha offerto un ottimo e apprezzato Pasta Party.

Il Trail di circa 20 km con 1.000 mt di dislivello è stato vinto da Cristina Botta in 2h58’10” tra le donne e Mirco Garello in 1h58’18” tra gli uomini. A completare il podio femminile Chiara Gianeri e Alessia Mornico e il podio maschile Eugenio Maccarelli e Daniele Ventimiglia.

Felice il Sindaco Fabio Natta: “Un piacere rinnovare l’impegno con La Napoleonica. Complimenti alle persone di Cesio e del nostro splendido entroterra che si sono prodigate per la buona riuscita della manifestazione, in particolare a Piero Barla e Roberto Binelli che coadiuvati dai nostri giovani si sono impegnati da subito con gli allestimenti e le pulizie del percorso. Una gara a cui teniamo molto e che, per il secondo anno, è intitolata a Silvano Barla”.

Classifiche: Trail

Classifiche: 5 Miglia

Classifiche: 2,5 Miglia