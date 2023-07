Troppo pochi gli agenti nei penitenziari: scatta lo stato di agitazione nelle carceri di Imperia e Sanremo

Scatta anche nella nostra provincia la protesta della Polizia Penitenziaria. I sindacati Osapp, Uil, Uspp e Cgil hanno dichiarato lo stato di agitazione.

A far scattare la mobilitazione è la grave carenza di organico: “Troppo pochi gli agenti in servizio - evidenziano le organizzazioni sindacali - costretti a lavorare in continua sofferenza con turnazioni e carichi di lavoro abnormi, in un carcere, da anni, privo di un direttore e di un comandante titolare”.

A preoccupare, inoltre è l’indifferenza e l’immobilismo dell’attuale gestione nel mettere in sicurezza il lavoro dei poliziotti penitenziari che da tempo denunciano, invano, l’introduzione illecita di oggetti dall’esterno attraverso le grate rotte di alcuni finestroni e la situazione pare essere ulteriormente peggiorata.

I sindacati, in una nota congiunta a firma dei segretari Modesti, Pagani, Pregnolato e Tutino, rivendicano l’assegnazione di un congruo numero di agenti e richiedono un incontro urgente con il Provveditore Regionale affinché si apra un tavolo di confronto sulle criticità della struttura di Imperia, riservandosi, in caso di fumose risposte, di avviare una serie di iniziative di protesta.