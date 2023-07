Protesta per una migliore sanità in provincia di Imperia: Progetto Comune in piazza con CGIL

Lunedì 10 Luglio si preannuncia una giornata calda per la sanità della provincia di Imperia, a causa di una manifestazione sotto l'ospedale imperiese. Dalle 10 alle 12 anche il mondo della politica scenderà in piazza al fianco della CGIL, il sindacato organizzatore dell'iniziativa. Hanno già manifestato l'intenzione di aderire: Progetto Comune Sanremo insieme a Sinistra Italiana, Verdi, Movimento 5 Stelle, Sanremo Attiva, Partito della Rifondazione Comunista, Unione Popolare.



Al grido di 'Pronto soccorso in codice rosso', sindacato e partiti chiederanno il rispetto di 6 punti: un piano straordinario di assunzioni stabilizzazioni; la diminuzione delle liste d'attesa; più posti letto nei reparti e risorse per la diagnostica; più servizi e cure sul territorio per anziani, fragili e non autosufficienti; più risorse nei fondi sanitari regionali e nazionali; un piano di manutenzione per le strutture sanitarie.



"La protesta che si terrà presso largo Donatori di Sangue, nasce con l'intento di sensibilizzare la solidarietà tra pazienti ed operatori, contro i tagli effettuati alla sanità pubblica nell’ultimo decennio a scapito della qualità del Servizio Sanitario Pubblico - affermano da Progetto Comune - E’ arrivato il momento di iniziare una vera protesta, reale fuori, dai confini dei social in cui da anni il cittadino è stato recluso. Occorre soprattutto comprendere che anche gli operatori del servizio sanitario pubblico sono vittima anch’essi di questo sistema malato e gestito altrettanto tragicamente male dalle amministrazioni regionali".