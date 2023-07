Lotta al bullismo, il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra a Roma tra i relatori di un convegno con il Senatore Gianni Berrino

Il 5 luglio alle 16 presso la Sala Capitolare in piazza della Minerva a Roma è in programma il convegno su iniziativa del Senatore Gianni Berrino dedicato al tema “Non siete soli: lotta al bullismo e alla violenza”. Tra le autorità invitate ad intervenire ci sarà anche il Sindaco del Comune di Riva Ligure, Giorgio Giuffra.

Il primo cittadino porterà la sua testimonianza da amministratore che, nelle ultime settimane, è stata al centro dell'attenzione mediatica nazionale con il provvedimento antibulli. Il Sindaco ha infatti annunciato di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti responsabili di fenomeni di bullismo o cyberbullismo. Nel primo Consiglio Comunale utile, verrà approvata una modifica del regolamento di polizia urbana che consentirà di contestare una sanzione da 300 a 1000 euro a chi ha la patria potestà di coloro che dovessero tenere in ambito scolastico e fuori atteggiamenti tali da costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza.

Il tema del bullismo è di grande attualità e il 5 luglio numerosi relatori ed esperti torneranno a confrontarsi sull'argomento. “E' la terza puntata dei convegni al Senato dedicato al bullismo e cyberbullismoc - afferma il Senatore Berrino che interverrà in qualità di membro della 2a Commissione permanente Giustizia -. La discussione aiuterà a comprendere meglio il tema, a fornire spunti per eventuali modifiche legislative ed a stare al passo con le continue modifiche comportamentali di una piaga di questa epoca. Ringrazio il Sindaco Giuffra per aver accettato l’invito a partecipare, portando l’esperienza di cosa i primi cittadini possono fare per arginare il fenomeno”.

“Mercoledì prossimo, parteciperò al convegno “Non siete soli: lotta al bullismo e alla violenza”, presso la Biblioteca del Senato della Repubblica. Ringrazio il Sen. Gianni Berrino per l’invito rivoltomi e per la sensibilità mostrata nel coinvolgere una piccola realtà del nostro territorio in questo importante appuntamento – spiega il Sindaco Giorgio Giuffra -. Oltre a raccontare le nostre iniziative atte a contrastare ed arrestare pratiche totalmente sconnesse dal vivere civile, ne approfitterò per ascoltare con attenzione gli interventi degli altri relatori e per carpire eventuali suggerimenti ed idee in merito ad una tematica così complessa e nevralgica per il nostro futuro”.



