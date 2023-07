I primi 6 mesi del 2023 premiano il Casinò di Sanremo: incassi per oltre 25 milioni di euro

Dal 2012 il Casinò di Sanremo non registrava incassi così premianti rapportati ai primi sei mesi dell’anno: 25,67 milioni di euro. Il surplus percentuale di aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 è pari al 38,% tramutandosi in un tesoretto di 7,1 milioni di euro.

Nel solo mese appena concluso sono stati introitati 4,1 milioni di euro, (+19,3% rispetto allo stesso mese del 2022) di cui 2,9 ottenuti ai giochi elettromeccanici. Importanti anche le vincite che hanno toccato quota 820.267 euro elargendo 87 super Jackpot del valore superiore a 5 mila euro. Dall’inizio del 2023 il montepremi ha superato i 5 milioni di euro (premi superiori a 5 mila euro)

“Stiamo registrando numeri importanti sia in termini di introiti, che non riscontravamo da 11 anni, di vincite erogate e di presenze, che sfiorano, dall’inizio dell’anno, quota cento mila. Abbiamo riscontrato un forte gradimento per tutte le nostre offerte d’intrattenimento. Molti visitatori hanno gremito le nostre sale seguendo i diversificati tornei di Poker organizzati anche nel mese appena concluso. Il WPT ha riscontrato quasi duemila player che con i loro accompagnatori hanno oltrepassato le 4 mila presenze, ospitate nelle strutture ricettive e commerciali della città. Tornei che divertono per le formule di gioco, i premi e la puntuale organizzazione, un’ ulteriore proposta di divertimento a forte valenza turistica“ rimarca il presidente e amministratore delegato Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Lucia Artusi ed Eugenio Nocita.

Dopo il grande successo dell’IPO Sanremo, a maggio, con presenze e iscrizioni da record, continua la serie positiva per la Poker Room del Casinò di Sanremo. Dal 1° all’11 giugno si è disputata un’importante tappa del WPT Prime in collaborazione con Texapoker e la partecipazione di players arrivati da tutta Europa. Undici giorni di grande Poker, a cui hanno partecipato 1.832 players, bel 838 entries al Main Event con un buy-in da 1.100 euro; 2.760 iscrizioni complessive ai diversi tornei per un montepremi totale di 1,7 milioni di euro. Questi i numeri di un altro evento che contraddistingue l’intrattenimento della Casa da Gioco sanremese, capace con diversificate offerte di interessare svariate fasce di clientela. Il prossimo appuntamento con il grande poker è dall’11 al 16 luglio con il DSO Deep stack Open.