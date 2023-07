Imperia: il Console Generale dell’Argentina in visita alla Camera di Commercio

In occasione della Festa della Bandiera Argentina, nell’ambito della Notte Bianca, tradizionale evento promosso dal Circolo Manuel Belgrano di Costa d’Oneglia per ricordare il legame di Imperia con Manuel José Joaquin del Sagrado Corazon de Jesus Belgrano y Peri (1770-1820) ideatore della bandiera argentina, la Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Imperia La Spezia Savona ha organizzato per la giornata di sabato primo luglio - ore 15,30 nell’aula consiliare dell’ente a Imperia - un incontro istituzionale con il Console Generale dell’Argentina a Milano Luis Pablo Niscovolos. Al meeting hanno preso parte l’onorevole Franco Tirelli, originario di Rosario, deputato nella circoscrizione estero per l’America Meridionale; Enrico Turoni, presidente della Camera di Commercio italo-argentina con sede a Forlì; Emilio Varaldo, vicepresidente della Camera di Commercio italo-argentina e Giuseppe Rainisio del Circolo Belgrano.

«La mission – sottolinea il presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Enrico Lupi - prende spunto dalla proclamazione del 2024 “Anno delle Radici Italiane nel Mondo” finalizzata a instaurare relazioni di cooperazione internazionale. Il 2023 è l’anno in cui decorre il centenario dalla nascita della città di Imperia, momento significativo per celebrare i suoi più illustri cittadini tra cui spicca il nome di Manuel Belgrano - originario di Costa d’Oneglia- politico, economista ed eroe della Bandiera argentina, issata per la prima volta il 27 febbraio 1812». Imperia è gemellata dal giugno del 1987 con la città di Rosario in Argentina e collabora attivamente con il Circolo di Costa d’Oneglia per diffondere iniziative culturali e artistiche al fine di promuovere le radici storiche dell’italianità all’estero.

Nel corso dell’incontro il presidente della Camera di Commercio italo-argentina, Enrico Turoni, si è detto interessato alla apertura di uno sportello presso la sede di Imperia per sviluppare e incrementare azioni di supporto al tessuto economico ligure da sempre attento a intraprendere relazioni economiche con l’Argentina.